Miestä puukotettiin kaulaan Maltalla – ”Hän uskoo pääsevänsä taivaaseen jos tappaa katolilaisia”

Lamir Mohammadia puukotettiin kaulaan tiistai-iltana Mostassa Maltalla. 29-vuotiasta Mohammadia puukotti mies, joka oli houkutellut Mohammadin autotallille kertomalla, että haluaa antaa rahaa.

Molemmat, puukotettu ja puukottaja, ovat syyrialaisia, mutta Mohammad on luopunut islamista. Mohammad käy kirkossa ja hänellä on katolilainen vaimo.

– Hän on tiennyt tästä vuosien ajan, mutta hänellä ei ole aikaisemmin ollut tilaisuutta yrittää tappaa minua, Mohammad kertoo puukottajasta.

Puukottaja on halunnut tappaa katolilaisia ja käännynnäisiä varmistaakseen paikkansa taivaassa.

– Tiedän kuka tämän teki ja hän vihaa minua. Hän on täällä laittomasti, mutta minä maksan veroja, minulla on auto ja katolilainen perhe. Siksi hän on todella vihainen – koska minulla on täällä hyvä elämä, Mohammad kertoo.

Kun Mohammad kohtalokkaana iltana saapui autotallille, hänen kimppuunsa käytiin yllättäen. Mohammad tunsi iskun ja näki hyökkääjän aseistautuneen machetella – sellaisella, joita ISIS käyttää.

Mohammad kuitenkin pääsi pakenemaan autoonsa ja ajoi sairaalaan saamaan hoitoa haavaansa. Kun poliisi saapui hyökkääjän asunnolle, tätä ei näkynyt missään. Puukottaja on edelleen karkuteillä.

– Minulla on vaimo ja poika, ja pelkään, että hän iskee heidän kimppuunsa. Hän on kuin terroristi, jolla ei ole mitään menetettävää, hän on täällä laittomasti – hän ajattelee, että jos tappaa katolisia, pääsee taivaaseen.

– Minulla ei ole ongelmia muslimien tai katolilaisten kanssa, mutta tällä tyypillä on ISIS-mielenlaatu, Mohammad kertoo.

Lähde Lovin Malta.