Migrin tilannekeskus on tehnyt työtä kellon ympäri vastaanottaessaan afgaaneja

Maahanmuuttovirasto vastaa Afganistanista tuotujen vastaanotosta Suomessa.

Operaatioon on osallistunut kentällä ja tukitoiminnoissa kymmeniä Maahanmuuttoviraston virkahenkilöitä. Maahanmuuttoviraston lisäksi operaatiossa ovat olleet mukana muun muassa Rajavartiolaitos, poliisi, Tulli, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys.

– Ilmapiiri kentällä on ollut rauhallinen ihmisten vaikeasta tilanteesta huolimatta. Saapumistilanteesta on pyritty luomaan mahdollisimman rauhallinen. Myös tulkkien työ on ollut erityisen tärkeää, jotta ihmiset ovat saaneet tietoa omalla äidinkielellään, kertoo vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen.

Tilannekeskus on tehnyt vastaanottoon liittyvää työtä lähes ympärivuorokautisesti. Tilannekeskus on perustettu syksyllä 2015, jolloin Suomeen saapui lyhyessä ajassa suuri määrä turvapaikanhakijoita. Nykyisin sen tehtäviin kuuluvat valmiusoperaatioiden lisäksi muun muassa turvapaikanhakijoiden majoitukseen liittyvät vastaanottotoiminnan järjestelyt, vastaanottokeskusten ohjeistaminen ajankohtaisista asioista ja vastaanottotoiminnan tilannekuvan ylläpito viranomaisille.

Afgaanit vastaanottokeskuksesta kuntiin mahdollisimman pian

Valtioneuvoston päätöksillä Afganistanista tuodut on majoitettu alkuvaiheessa vastaanottokeskuksiin eri puolille maata, kunnes heidän oleskelulupansa on myönnetty.

Maahanmuuttovirasto vastaa myös valtioneuvoston päätöksellä Suomeen saapuvien afganistanilaisten oleskelulupien käsittelystä. Oleskelulupien myöntämisen jälkeen he siirtyvät kuntiin.

Tavoite on, että oleskeluaika vastaanottokeskuksessa jää mahdollisimman lyhyeksi. ELY-keskukset sopivat kuntien kanssa kuntapaikoista.

Afganistanista saapuneet ovat jättäneet noin 80 turvapaikkahakemusta Suomeen saapuessaan. He ovat pääosin konsuliapua saaneiden perheenjäseniä.