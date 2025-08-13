Kotimaa Maahanmuutto Politiikka Uutiset

Mikkelin kaupunki häätää rivitalon asukkaat turvapaikanhakijoiden tieltä

13.8.2025 07:07
Lisää kommentti
Nina Metsälä
477 Katselukertoja
Kuvakaappaus YouTube.

Mikkelin kaupunki on päättänyt irtisanoa Suonsaarentie 31:ssä sijaitsevien rivitaloasuntojen vuokrasopimukset vuoden loppuun mennessä. Syynä on tarve laajentaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusta, joka sijaitsee aivan rivitalojen naapurissa. Jatkossa asunnot vuokrataan turvapaikanhakijoille, uutisoi Yle.

Yhteensä yhdeksän vuokralaista joutuu etsimään uuden kodin, kun kaupungin omistamat asunnot vuokrataan jatkossa Luona Oy:lle, joka pyörittää kaupungin rivitalojen naapurissa, Suonsaarentie 33:ssa, vastaanottokeskusta.

Maahanmuuttovirasto on asettanut keskukselle vaatimuksen tarjota tilat 300 henkilölle, ja lisäpaikat järjestetään nyt yksityiskäytössä olleista kaupungin asunnoista.

Monet asukkaat kokevat päätöksen epäoikeudenmukaiseksi. Mika Ahonen, yksi irtisanotuista vuokralaisista, kommentoi Ylelle:

”Se on suoraan sanottuna perseestä. Eihän ihmisiä kuulu ajaa omasta kodistaan minnekään pakolaisten takia.”

Suonsaari sijaitsee noin kahdeksan kilometrin päässä Mikkelin keskustasta, ja alueen rivitaloissa on asunut useita vähävaraisia perheitä. Päätös on herättänyt laajaa keskustelua asumisen oikeudenmukaisuudesta ja kaupungin vastuista eri väestöryhmien välillä.

Kansalainen on aiemmin uutisoinut kyseisestä ilmiöstä, jossa vähäosainen kantaväestö pakotetaan muuttamaan turvapaikanhakijoiden tieltä. Kantaväestön häätäminen kaupungin asunnoista on jo yleistä muissa Euroopan maissa, kuten Saksassa.

Lähde: Yle

Lue lisää aiheesta:
Entistä useampi työssäkäyvä turvautuu diakonia-apuun – moni tarvitsee apua asumiskustannuksiin
Vanhukset häädettiin pois asuinrakennuksesta, jotta asunnot saataisiin maahanmuuttajille
Kaupungit varaavat uudet luksusasunnot yksinomaan maahanmuuttajille – saksalaiset joutuvat kamppailemaan kodin löytämiseksi
Berliini rakentaa uuden turvapaikkakompleksin yli 1 000 maahanmuuttajalle, kun paikalliset kärsivät asuntokriisistä
Euroopan sosiaaliturvajärjestelmiä ryöstetään sokeasti: Lähes kaikki sosiaalitukipetokset ovat ulkomaalaisten tekemiä
Asumistuen leikkaukset ovat näkyneet asumistuen saajien vähentymisenä – samalla toimeentulotukea saavien määrä on noussut
Tilaa
Ilmoita
0 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Tagit

Uusimmat uutiset