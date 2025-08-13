Mikkelin kaupunki häätää rivitalon asukkaat turvapaikanhakijoiden tieltä

Mikkelin kaupunki on päättänyt irtisanoa Suonsaarentie 31:ssä sijaitsevien rivitaloasuntojen vuokrasopimukset vuoden loppuun mennessä. Syynä on tarve laajentaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusta, joka sijaitsee aivan rivitalojen naapurissa. Jatkossa asunnot vuokrataan turvapaikanhakijoille, uutisoi Yle.
Yhteensä yhdeksän vuokralaista joutuu etsimään uuden kodin, kun kaupungin omistamat asunnot vuokrataan jatkossa Luona Oy:lle, joka pyörittää kaupungin rivitalojen naapurissa, Suonsaarentie 33:ssa, vastaanottokeskusta.
Maahanmuuttovirasto on asettanut keskukselle vaatimuksen tarjota tilat 300 henkilölle, ja lisäpaikat järjestetään nyt yksityiskäytössä olleista kaupungin asunnoista.
Monet asukkaat kokevat päätöksen epäoikeudenmukaiseksi. Mika Ahonen, yksi irtisanotuista vuokralaisista, kommentoi Ylelle:
”Se on suoraan sanottuna perseestä. Eihän ihmisiä kuulu ajaa omasta kodistaan minnekään pakolaisten takia.”
Suonsaari sijaitsee noin kahdeksan kilometrin päässä Mikkelin keskustasta, ja alueen rivitaloissa on asunut useita vähävaraisia perheitä. Päätös on herättänyt laajaa keskustelua asumisen oikeudenmukaisuudesta ja kaupungin vastuista eri väestöryhmien välillä.
Kansalainen on aiemmin uutisoinut kyseisestä ilmiöstä, jossa vähäosainen kantaväestö pakotetaan muuttamaan turvapaikanhakijoiden tieltä. Kantaväestön häätäminen kaupungin asunnoista on jo yleistä muissa Euroopan maissa, kuten Saksassa.
Lähde: Yle