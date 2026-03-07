”Miksi ulkomaalaisrikollisia ei saada maasta ulos?” – Britanniassa kasvaa paine irtautua Euroopan ihmisoikeussopimuksesta

Somalitaustaisen miehen epäillään puukottaneen kahta ihmistä Edinburghissa. Tapaus on jälleen paljastanut, kuinka Euroopan ihmisoikeussopimus estää Britanniaa poistamasta vaarallisia ulkomaalaisia maasta.

Edinburghissa maanantaiaamuna tapahtunut puukotus, jonka epäillään olevan Somaliasta tulleen maahanmuuttajan tekemä, on sysännyt Britannian poliittisen keskustelun jälleen samaan pisteeseen: Euroopan ihmisoikeussopimus (ECHR) estää vaarallisten ulkomaalaisten karkottamisen ja vaarantaa brittien turvallisuuden.

ECHR suojelee rikollisia – ei brittejä

Konservatiivien kansanedustaja Neil O’Brien muistutti, että lähes identtinen tapaus nähtiin jo viime vuonna. Telegraphin mukaan silloin Somaliasta tullut mies oli tuomittu väkivallasta ja teräaseen hallussapidosta. Somalimies sai jäädä Britanniaan, koska hän väitti kuuluvansa klaaniin, jota saatettaisiin vainota kotimaassa. Tuomioistuin hyväksyi väitteen ECHR:n artiklan 3 perusteella – ja karkotus estettiin.

O’Brien tiivisti tilanteen kylmästi: ”Niin kauan kuin olemme ECHR:n kahleissa, emme voi taata kansalaistemme turvallisuutta.”

”Miksi maamme toimii kaatopaikkana ulkomaisille rikollisille?”

Entinen kansanedustaja Bob Seely ei säästellyt sanojaan. Hänen mukaansa tapaus nostaa esiin kysymyksiä, joihin maan poliittinen eliitti ei halua vastata:

Miksi Britannia toimii ulkomaisten rikollisten kaatopaikkana?

Miksi merkitystä annetaan rikollisen klaanitaustalle, mutta ei brittien oikeudelle turvallisuuteen?

Miksi lakijärjestelmä on täynnä ihmisiä, joiden arvot ovat täysin ristiriidassa brittiläisen yhteiskunnan kanssa?

Seelyn mukaan poliittinen eliitti ei ole kiinnostunut muuttamaan mitään – ei edes selittämään.

Labour torjuu vaatimukset – konservatiivit lupailivat, mutta eivät toimineet

Pääministeri Keir Starmer on johdonmukaisesti torjunut kaikki ehdotukset ECHR:stä irtautumisesta. Hänen perustelunsa on nähty laajalti ontuvina ja poliittisesti laskelmoituina.

Konservatiivit puolestaan puhuivat vuosia mahdollisesta erosta, mutta eivät tehneet mitään ollessaan vallassa. Nyt puolue vakuuttelee – monien mielestä epäuskottavasti – että ero toteutettaisiin, jos he saisivat uuden valtakirjan.

Reform-puolue: ”Suvereniteettia ei ole, jos emme voi karkottaa rikollisia”

Reform-puolueen ja entisen konservatiivin Danny Krugerin mukaan ECHR:ssä roikkuminen tekee Britannian suvereniteetista pelkän kulissin. Hänen mukaansa järjestelmä estää ulkomaalaisrikollisten karkottamisen jopa naurettavilla perusteilla, ja tämä on suora loukkaus kansanvaltaa kohtaan.

Myös Reformin ehdokkaana Gortonin ja Dentonin vaalipiirissä hiljattain esiintynyt Matthew Goodwin kommentoi Edinburghin tapausta jyrkästi: ”Näiden ihmisten ei pitäisi olla maassamme. Johtajamme pakottavat britit rahoittamaan ihmisiä, jotka halveksivat meitä ja haluavat vahingoittaa meitä.”

Poliisi: tapausta ei tutkita terrorismirikoksena

Poliisin mukaan Edinburghin puukotusta ei toistaiseksi käsitellä terrorismirikoksena. Tämä ei kuitenkaan ole hillinnyt keskustelua siitä, kuinka monta vaarallista tapausta olisi voitu estää, jos Britannia olisi jo irtautunut ECHR:stä ja palauttanut päätösvallan omiin käsiinsä.

