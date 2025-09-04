Milan Jaff ilmoitti poistuvansa Suomesta vapaaehtoisesti

Milan Jaff on ilmoittanut asianajajalleen aikovansa vetää pois hallinto-oikeudelle tekemänsä valituksen karkotuspäätöksestä.

Jaff on ollut yhteydessä poliisiin ja pyytänyt, että palautus kotimaahan tapahtuisi mahdollisimman pian, Iltalehden tietojen mukaan.

Poliisi on ohjeistanut Jaffia ottamaan yhteyttä Irakin suurlähetystöön palautuksen järjestämiseksi. Mikäli valitus perutaan, hallinto-oikeuden käsittely päättyy, eikä karkotuksen toteuttamiselle ole enää juridisia esteitä.

Maahanmuuttovirasto teki karkotuspäätöksen Jaffin syyllistyttyä useisiin vakaviin rikoksiin, kuten tapon yritykseen, törkeään ryöstöön ja raiskaukseen. Hallinto-oikeuden käsittely olisi voinut kestää kuukausia, mutta Jaffin päätös vetäytyä prosessista saattaa nopeuttaa hänen palautustaan Irakiin.

Toistaiseksi ei ole varmuutta siitä, milloin ja kenen toimesta palautus toteutetaan.

Lähde: Iltalehti

