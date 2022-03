Milan Jaff jälleen käräjille – vangittu epäiltynä murhan yrityksestä

Keskusrikospoliisi (KRP) epäilee irakilaistaustaista Milan Jaffia pääkaupunkiseudun katujengien välienselvittelyyn liittyvästä murhan yrityksestä. Esitutkintaan liittyen on vangittuna kolme henkilöä ja pidätettynä yksi henkilö.

Esitutkinnassa on selvitetty elokuussa 2021 Vantaalla tapahtunutta kahden katujengin välistä yhteenottoa, jossa molempien katujengien jäsenten epäillään ampuneen toisiaan kohti ampuma-aseella. Yksi henkilö loukkaantui tilanteessa vakavasti ja yksi henkilö lievästi. Poliisin tietojen mukaan sivullisia ei ollut tilanteessa konkreettisessa hengenvaarassa.

Tapahtumiin liittyen Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tänään 31.3. vanginnut vuonna 2000 syntyneen miehen todennäköisin syin murhan yrityksestä epäiltynä. Esitutkinnassa on aiemmin vangittu vuonna 1997 ja 1998 syntyneet miehet, joita epäillään niin ikään murhan yrityksestä. Lisäksi poliisi on pidättänyt yhden vuonna 1999 syntyneen henkilön tapahtumiin liittyen.

– Esitutkinnassa on selvitetty tapahtumien kulkua ja tutkinnan perusteella laukauksia on vaihdettu puolin ja toisin. Poliisin käsityksen mukaan ampumistilanteen taustalla on jengien välienselvittely, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Masi Puolakka Keskusrikospoliisista.

Esitutkinta on edelleen kesken.

Katujengien välienselvittelyistä useita syytteitä

Milan Jaff on parhaillaan vangittuna liittyen Helsingin käräjäoikeudessa käynnissä olevaan mittavan katujengivyyhdin oikeudenkäyntiin. Jaff on vyyhdin pääsyytetty ja syyttäjä on nimennyt hänet itähelsinkiläisen Kurdish Mafia -nimisen katujengin johtohahmoksi. Syytettyjä on yhteensä viisitoista.

Jaffia syytetään tapon yrityksestä, pahoinpitelystä, ampuma-aserikoksesta, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta, törkeästä ryöstöstä, törkeästä vapaudenriistosta, huumausainerikoksesta ja törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.

Katujengin toiseksi johtohahmoksi väitettyä 26-vuotiasta Yahue Mahdia syytetään samoista rikoksista, lukuun ottamatta pahoinpitelyä ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamista.

Syyttäjä vaatii Jaffille kokonaisuudessa kahdeksan vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Mahdille vaaditaan seitsemän vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta.

Kaikki syytteet liittyvät samaan kokonaisuuteen, jossa käsitellään itähelsinkiläisen 47-, eli Kurdish Mafia -jengin toimintaa. Syyttäjän mukaan kyse on Suomessa ennennäkemättömästä katujengitoiminnasta.

Syyttäjän mukaan Kurdish Mafia ja espoolainen L-City -jengi, ovat tehneet toinen toisiaan käsitteleviä musiikkivideoita, joilla ne ovat pyrkineet ”dissaamaan”, eli nöyryyttämään toisiaan. Vihanpito on syyttäjän mukaan saanut alkunsa puukotuksesta, jossa L-Cityn jäsen puukotti itähelsinkiläisjengin jäsentä alkuvuodesta 2021.

Tuore pahoinpitelytuomio ja tulossa raiskaus- ja lapsenraiskauskäräjät

Jaff myös tuomittiin viime perjantaina Kymenlaakson käräjäoikeudessa vuoden ja kahden kuukauden ehdottomaan vankeuteen törkeästä pahoinpitelystä. Tämä tapaus ei liity suoraan katujengivyyhtiin.

Tuomio tuli toisen nuoren miehen pahoinpitelystä Kotkan Hirssaaressa sijaitsevan talon pihalla. Tilannetta edelsi kotibileissä syntynyt riita ja siitä käynnistynyt tappelu. Oikeudessa teon motiiviksi epäiltiin halua julkaista tapauksesta video sosiaalisessa mediassa.

Jaff tunnetaan sosiaalisessa mediassa vaikuttavana räppärinä, jonka julkaisemilla musiikkivideoilla on satojatuhansia katselukertoja. Kappaleiden sanoituksissa ja musiikkivideoissa ihannoidaan provosoivaan sävyyn väkivaltaa ja huumeita.

Perjantaina annettu tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Irakilaisen räppärin tulevia käräjiä käydään vielä ainakin elokuussa, kun Milan Jaffin syytettä törkeästä lapsenraiskauksesta sekä raiskauksesta käsitellään.

