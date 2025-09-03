Milan Jaff määrättiin karkotettavaksi Suomesta

Maahanmuuttovirasto on määrännyt Milan Jaffin karkotettavaksi Irakiin. Samalla hänen oleskelulupansa on peruttu, eikä hänelle myönnetä uutta lupaa Suomeen – ei määräaikaista eikä pysyvää. Lisäksi Jaffille on asetettu toistaiseksi voimassa oleva maahantulokielto koko Schengen-alueelle ja EU:n jäsenvaltioihin.

Maahanmuuttoviraston mukaan Milan Jaff on syyllistynyt useisiin vakaviin rikoksiin, kuten tapon yritykseen, törkeään ryöstöön ja raiskaukseen. Näiden perusteella hänet katsotaan uhaksi yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Viranomaiset toteavat myös, että Jaffin kotialueen turvallisuustilanne Irakissa on parantunut, eikä hänellä ole enää oikeutta kansainväliseen suojeluun.

Jaff on valittanut karkotuspäätöksestä hallinto-oikeuteen, mutta päätöstä ei ole vielä annettu. Jos hallinto-oikeus ei kumoa Maahanmuuttoviraston päätöstä, karkotus voidaan panna täytäntöön heti.

Jaff vapautui Turun vankilasta elokuussa, mutta hänet otettiin heti kiinni ja siirrettiin Joutsenon säilöönottoyksikköön, joka toimii entisessä Konnunsuon vankilassa. Helsingin käräjäoikeus on jo kahdesti päättänyt pitää Jaffin säilössä poliisin esityksestä.

Jaff tunnetaan erityisesti yhteydestään Kurdish Mafia -katujengiin, jossa hän toimi keulahahmona. Hän sai hovioikeudessa kuuden vuoden ja kahden kuukauden ehdottoman vankeustuomion.

