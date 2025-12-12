Milan Jaff on karkotettu Suomesta – vuosien rikoskierre päättyi palautukseen Irakiin

Vuonna 2017 alaikäisenä Suomeen tullut Milan Jaff ehti kerätä mittavan rikoslistan ennen kuin viranomaiset päätyivät karkotukseen.

Lukuisista väkivalta- ja seksuaalirikoksista tuomittu 25‑vuotias Milan Jaff on vihdoin karkotettu Irakiin, kertoo Iltalehti. Palautuslento lähti viime maanantain ja tiistain vastaisena yönä, päättäen vuosia jatkuneen oikeusprosessien ja säilöönoton ketjun.

Jaff vietti viime ajat Joutsenon säilöönottokeskuksessa odottaen päätöstä karkotuksestaan. Hän oli aiemmin toivonut voivansa jäädä Suomeen vedoten siihen, ettei hänellä ole Irakiin mitään siteitä.

Vuonna 2017 alaikäisenä Suomeen tullut Jaff ehti lyhyessä ajassa kerätä mittavan rikoslistan. Hänet on tuomittu muun muassa Kaivohuoneen iskusuunnitelmasta, Espoon ampumisesta sekä raiskauksesta. Viimeisin tuomio tuli syksyllä, kun hän pahoinpiteli sarjasaalistaja Mika Moringin.

Karkotuspäätös päättää yhden viime vuosien puhutuimmista rikostapauksista – ja herättää väistämättä kysymyksen siitä, miksi prosessia venytettiin näinkin pitkään.

Lähde: Iltalehti

Lue lisää aiheesta: