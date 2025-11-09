Milan Jaff perui vapaaehtoisen paluunsa Irakiin – uhriutuu median avustuksella

Useista vakavista rikoksista tuomittu 25-vuotias Jaff sai vankilassa ollessaan karkotuspäätöksen, josta teki valituksen. Todettuaan, ettei pääse vapauteen odottamaan, hän perui valituksen ja sanoi palaavansa vapaaehtoisesti Irakiin siirtyäkseen sieltä toiseen Euroopan maahan. Koska maahantulokielto voisi estää siirtymisen Eurooppaan, hän perui vapaaehtoisen paluunsa ja päätti kuitenkin valittaa karkotuspäätöksestä. Nyt Jaff uhriutuu suomalaisten medioiden avulla, jotka maalaavat hänestä väärinymmärretyn ja -kohdellun turvapaikanhakijan.

Jaff oli yllättynyt, että joutui Joutsenon säilöönottokeskukseen odottamaan päätöstä valitukseensa. Hän on kommentoinut STT:lle, että muita on päästetty vapaalle odottamaan. Jaffin mukaan hänet otettiin säilöön karkaamisvaaran takia.

Syyskuun alussa Iltalehti uutisoi Jaffin peruvan tekemänsä valituksen hallinto-oikeuteen, ja toivovan mahdollisimman nopeaa palautusta Irakiin. Jaff teki päätöksen, koska tuli siihen tulokseen, että voi joutua odottamaan säilöönottokeskuksessa pitkään. Irakiin palatessaan hän voisi lähteä toiseen maahan johonkin Eurooppaan.

Mahdollinen maahantulokielto kuitenkin estäisi saapumisen Schengen-alueelle tai EU-maihin. Näin ollen Jaff perui vapaaehtoisen paluunsa ja valittaa sittenkin hallinto-oikeuden karkotuspäätöksestä. Hän toivoo oikeuden ratkaisevan asian pian ja voivansa jäädä Suomeen.

Jaff perusteli päätöstään ”uhkaavalla tilanteella”. Hänen mukaansa uutisoinnin myötä hänen turvallisuustilanteensa Irakissa muuttui.

– Siellä ihmiset tajusivat, että olen tulossa ja sen takia en mennyt, koska ei ollut turvallista silloin. Tuli uhkaava tilanne, jota en halua kommentoida.

STT ei ole pystynyt selvittämään, millainen uhkaava tilanne on ollut.

Jaff uhriutuu median avustuksella – ei päässyt harrastamaan

MTV:n haastattelussa Jaff sanoo, että Irakissa hänellä ei ole juuri mitään. Äidinkieli soranikin on alkanut unohtua. Hän sanoo osaavansa suomea melkein yhtä hyvin kuin omaa kieltään.

”Olen alaikäisenä lähtenyt ja tullut tänne.” Jaff tuli Suomeen 17-vuotiaana vuonna 2017. Hän kertoo asuneensa ensin Siuntiossa nuorisokodiksi kutsumassaan paikassa ja käyneensä sieltä Lohjalla koulussa ja kuntosalilla.

”Kun tulin Suomeen, en ajatellut, että tekisin rikoksia tai että minusta tulee rikollinen ja menisin vankilaan.” Hänen mielestään käänteentekevä asia oli, ettei hän päässyt harrastamaan. ”Tämän takia jokainen lapsi pitää arvioida ja kuunnella heitä. Koska yksi näistä nuorista, joita ei kuunnella, hänestä voi tulla niin kuin minä.”

Jaff täytti 18 vuotta ja muutti aikuisten vastaanottokeskukseen Helsinkiin. Hän valittaa haastattelussa, että entiseen yhden hengen huoneeseen verrattuna paikka oli huono ja se ahdisti.

”Ennen olin yksin hyvässä huoneessa, ja nyt oli likainen paikka. Siellä oli ihmisiä, jotka olivat 40-vuotiaita. Samassa huoneessa asui neljä ihmistä. Se alkoi ahdistaa.”

Helsingissä hän ei päässyt edes kuntosalille ja päätyi viettämään vapaa-aikaansa kaupungilla.

”Ei ollut rahaa aina edes syödä. Näin, että kaikilla oli hienot vaatteet. Ne menivät kotiin, missä oli kaikki valmiina. En päässyt muiden mukaan, kun oli niin huono suomen kieli.”

Jaff sanoo alkaneensa hauskuuttaa ihmisiä sosiaalisessa mediassa, koska sai sitä kautta ihailua ja huomiota. Merkkitakin varastaminen Stockmannilta ja teon kuvaaminen räjäytti suosion. Tuntemattomat tulivat juttelemaan ja halusivat yhteiskuvia. ”Se oli tosi hyvä ja kaikki oli hyvin. Siitä alkoi kaikki sitten.”

Parikymppisenä Jaffia epäiltiin pahoinpitelystä ja hän joutui ensimmäistä kertaa tutkintavankeuteen. Hän kertoo, ettei tätä ennen tiennyt mikä on gangsteri tai vasikka. Jaff väittää oppineensa nämä asiat vanhemmilta vangeilta.

Syksyllä 2021 Jaff otettiin kiinni ja vangittiin katujengirikoksista epäiltynä. Osin Ruotsin jengitilanteen siivittämänä Suomessa alkoi laaja keskustelu katujengeistä. Viranomaiset pitivät Jaffia katujengin johtajana. Musiikkivideossaan ”Helsinki City” hän esiintyy gangsta rap -henkisesti, vaikkakin musiikissa on myös huumoria.

”En sano, että olen syytön kaikkiin rikoksiin. Olen lusinut tuomioni ja kärsinyt siitä, mitä olen tehnyt. Vaikka on ollut hauskaa ja jännitystä, se on ollut väärin, mitä olen tehnyt. Sen myönnän.”

Jengiläisyyden hän kuitenkin kiistää yhä. ”Jotkut, jotka istuivat minun kanssani siellä käräjäoikeuden salissa, en tuntenut heitä muuta kuin että on nähty keskustassa tai he ovat tulleet joskus korona-aikaan studiolle hengaamaan.”

Jaff tuomittiin vuosien vankeuteen muun muassa paljon huomiota herättäneestä iskusuunnitelmasta ravintola Kaivohuoneelle Helsingissä sekä ampumisesta, joka kohdistui Espoossa olleisiin kotibileisiin.

Helsingin hovioikeus hylkäsi kesällä 2024 syyttäjän vaatiman järjestäytyneen rikollisuuden koventamisperusteen jutussa.

Jaff on tuomittu lainvoimaisesti myös raiskauksesta. Sen hän kiistää edelleen. Lokakuussa hänet tuomittiin pahoinpitelystä, joka tapahtui Turun vankilassa.

Yleensä mediat suhtautuvat rikollisten haastattelemiseen pidättyväisesti. STT pyysi kuitenkin Jaffilta haastattelua elokuussa hänen vapautuessaan vankeudesta, koska STT pyrki selvittämään, aikooko Jaff valittaa karkotuspäätöksestä.

Hän kuitenkin kieltäytyi tuolloin STT:n ja muiden isojen medioiden pyynnöistä. Hän sanoo, ettei halunnut antaa haastatteluja, koska aikoi palata vapaaehtoisesti. Nyt hän tarjosi haastattelua STT:lle.

Jaff sanoo ihmetelleensä haastattelupyyntöjen määrää, sillä vankilassa tiedotusvälineistä häntä kävi haastattelemassa vain Maria Veitola, joka teki MTV:lle dokumenttia.

MTV peruutti dokumentin julkaisun ja sai siitä langettavan päätöksen Julkisen sanan neuvostolta. JSN:n mukaan kanava ei esittänyt journalistista perustetta päätökselleen peruuttaa julkaisu.