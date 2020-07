Milanon poliisi pidätti 3 ja tutkii 78 valeavioliitoista maahanmuuttajien kanssa

Milanon poliisi on paljastanut liigan, joka järjesteli valeavioliittoja ja väärensi italian kielen tenttejä laittoman maahanmuuton helpottamiseksi. Viisi ihmistä on pidätetty ja 78 asetettu tutkittavaksi.

– Kuunnelkaa tarkkaan: älkää kopioi vieruskavereilta, koska jokaisella sivulla on virhe. Ok? Ette puhu lainkaan italiaa?

Viranomaisten salaa kuvaamalla videolla vastaus tuli täydellisen hiljaisuuden muodossa noin 30 kiinalaisen opiskelijan luokassa, joka oli kokoontunut suorittamaan italiankielen tenttiä, mikä edellyttää oleskelulupaa Italiassa. Kysymyksen esitti 56-vuotias Fiorella C., Milanon Athena Centro Studi -koulun johtaja.

Fiorella C. on pidätetty aviomiehensä ja kolmen muun kanssa epäiltynä italialaisten ja EU: n ulkopuolisten kansalaisten välisten valeavioliittojen järjestelystä, perheenyhdistämismenettelyihin liittyvistä väärennöksistä ja oleskelulupia varten vaadittavien kielitestien väärentämisestä Italiassa. Laittomasta toiminnasta tutkittavana on lisäksi 78 ihmistä.

Liigalla oli hinnasto. Italian kielitesti maksoi 500 euroa ja perheenyhdistämiseen vaadittavat toimenpiteet 300 euroa. Kielikokeet pidettiin koulussa, jota hoiti Fiorella C. yhdessä aviomiehensä, 63-vuotiaan Nicola B. kanssa, joka pidätettiin myös 3 välittäjän, Marokon kansalaisen ja kahden egyptiläisen, kanssa.

Ehdokkaille annettiin kokeet, joissa oikeat vastaukset oli ennalta täytetty. Jokaisessa lomakkeessa oli erilainen virhe epäilysten hälventämiseksi. Fiorella C. selitti tämän selvästi luokalle mutta pyysi sitten tulkkia apuun havaittuaan, että kokeeseen osallistujat eivät ymmärtäneet häntä lainkaan. Sillä välin välittäjät keräsivät käteismaksut pulpeteilta.

Laiton toiminta oli tuottoisaa. Liiga järjesti kahden kuukauden välein tenttitilaisuuden, ja kuhunkin osallistui 270 maahanmuuttajaa. Jokainen maahanmuuttaja maksoi 500 euroa testin läpäisemisestä.

Viranomaiset pääsivät liigan jäljille vuoden 2018 lopulla, kun italialainen nainen ilmoitti asiasta poliisille. Naiselle oli tarjottu 2 500 euroa jos tämä menisi avioon pohjoisafrikkalaisen miehen kanssa. Naisen kertoman mukaan häntä osoitettiin aseella päähän, kun hän yritti kieltäytyä. Aseella uhannut mies oli myöhemmin avioliiton todistajana kaupungintalossa.

