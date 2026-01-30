Miljardööri Larry Ellisonin TikTok aloitti puhdistukset – kriittiset sanat katoavat alustalta

Larry Ellisonin johtama oligarkkikonsortio kiristää TikTokin sääntöjä heti vallanvaihdon jälkeen – poliittisesti arkaluontoiset sanat katoavat alustalta.

Vain päiviä sen jälkeen, kun yhdysvaltalainen miljardööri Larry Ellison sai virallisesti kaapata TikTokin USA-toiminnot oligarkkikonsortionsa nimiin, käyttäjät raportoivat alustalla tapahtuvasta uudesta poliittisesta sensuurista. NPR:n mukaan esimerkiksi sanaa “Epstein” ei enää voi kirjoittaa edes yksityisviesteissä.

Ellisonin johtama ryhmä sai vallan Trumpin siunauksella, ja taustalla vaikuttavat myös hänen läheiset suhteensa Israelin pääministeriin Benjamin Netanjahuun. Ellison on vuosien ajan rahoittanut Israelin asevoimia ja rakentaa nyt poikansa Davidin kanssa massiivista mediakokonaisuutta, johon kuuluvat jo CNN, CBS ja Paramount. Kriitikoiden mukaan tavoitteena on ottaa haltuun länsimainen mediakertomus ja tukahduttaa Israelia koskeva arvostelu.

Netanjahu itse on kuvannut TikTokin haltuunottoa “strategisesti tärkeäksi”, sillä nuoret käyttäjät ovat Gazan sodan aikana suhtautuneet yhä kriittisemmin Israeliin.

“Epstein” -nimi kielletty – viestit pysähtyvät automaattisesti

Useat käyttäjät kertovat, että yksityisviestit, joissa esiintyy nimi Epstein, pysähtyvät automaattisesti. Lähettäjälle ilmestyy varoitus, jonka mukaan viesti saattaa rikkoa TikTokin sääntöjä.

TikTokin Yhdysvaltain-toimintojen edustaja kiistää sensuurin:

“Meillä ei ole sääntöä, joka kieltäisi nimen ‘Epstein’ käytön yksityisviesteissä. Selvitämme, miksi jotkut käyttäjät kokevat ongelmia”, yhtiö kommentoi NPR:lle.

Testit ovat kuitenkin osoittaneet, että estot tapahtuvat epäsäännöllisesti – mutta tapahtuvat silti.

Sisällönvalvontaa kiristetty juutalaisten etujärjestöjen määräyksestä

Information Liberation -sivuston mukaan TikTokin uusi USA-johtaja Adam Presser on aiemmin kertonut, että yhtiö kiristi moderointia juutalaisten etujärjestöjen määräyksestä.

Presser selitti World Jewish Congressille, että sana “sionisti” on luokiteltu “suojellun ryhmän proxyksi”, mikä tarkoittaa, että sanan negatiivinen käyttö voidaan tulkita vihapuheeksi.

Vuonna 2024 TikTok kolminkertaisti viharikoksiin liittyvistä syistä suljettujen tilien määrän. Samalla yhtiö aloitti yhteistyön Israel-myönteisten sisällöntuottajien kanssa tuottaakseen pelkästään “positiivista Israel-sisältöä”.

Yli kaksi tusinaa juutalaista järjestöä – mukaan lukien World Jewish Congress – antaa TikTokille jatkuvasti ohjeita siitä, mikä katsotaan Israelia ja juutalaisia koskevaksi kielletyksi sisällöksi.

TikTokin sensuurista vastaa nykyään entinen IDF:n naispuolinen sotilas, joka nimitettiin tehtävään oligarkkien vallankaappauksen jälkeen.

Lue lisää aiheesta: