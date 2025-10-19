Miljoonan punnan rahoitus juutalaisjärjestölle ”antisemitismin tunnistamiseksi”

Juutalaiset tulevat läksyttämään brittiläisiä veronmaksajia antisemitismistä heidän laskuunsa.
Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on myöntänyt miljoonan punnan tukipaketin juutalaisjärjestölle, jotta nämä voivat tulla yliopistoille pitämään esitelmiä antisemitismin määritelmästä.
The Union of Jewish students (UJS) tulee pitämään noin 600 koulutusistuntoa yliopistojen henkilökunnalle ”auttaakseen näitä tunnistamaan ahdistelua ja vihaa,” rahoituksen myöntänyt opetusministeriö ilmoitti.
Opetusministeriö myös varoitti hiljattain yliopistoille tulevan seurauksia mikäli nämä eivät suojele juutalaisia opiskelijoitaan ahdistelulta. Samalla kuitenkin Britannian yliopistoilla edelleen saarnataan valkoisia kohtaan vihamielistä kriittistä rotuteoriaa, mikä ei selvästikään ole opetusministeriölle ongelma.
Brittiläisiä yliopistoja painostetaan ottamaan käyttöön kansainvälisen holokaustin muistoa kunnioittavan liiton määritelmän antisemitismistä, joka luokittelee myös Israel-vastaisuuden antisemitismiksi, ja jota pidetäänkin tämän takia vastustajien toimesta pyrkimyksenä sensuroida juutalaisvaltion arvosteleminen.
Lähde: Middle East Eye