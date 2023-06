Miljoonat haluavat Ruotsiin

Noin miljardi ihmistä köyhistä maista muuttaisi kotimaastaan, mikäli se on mahdollista, kertoo kansainvälinen Gallup World Poll- kysely.

10 000 000 ilmoitti haluavansa muuttaa Ruotsiin. Kymmenen miljoonaa on saman verran, kuin Ruotsin nykyinen väkiluku. Arviolta 20%, eli reilut kaksi miljoonaa ihmistä, Ruotsin tämän hetkisestä väestöstä on syntynyt ulkomailla. Jos mukaan lasketaan Ruotsissa syntyneet maahanmuuttajataustaiset, luku on suurempi.

GWP-tutkimuksessa ihmisiltä 160 maassa kysyttiin halukkuutta muuttaa ulkomaille.

Ruotsi oli kyselyssä sijalla 21 maitten joukossa, johon mieluiten muutettaisiin. Ruotsin edellä ovat USA, Kanada ja Australia.

Euroopan maitten joukossa Ruotsi oli sijalla 6. Ruotsia mieluummin köyhien maitten asukkaat muuttaisivat Saksaan, Ranskaan ja Espanjaan.

Verrattuna edelliseen kyselyyn 2016-2021, Ruotsi oli noussut listalla mieluisimpien maahanmuuton kohdemaitten listalla. Tämä siitä huolimatta, että viime vuosina Ruotsi on kiristänyt maahanmuuttopolitiikkaansa.

”Ruotsin suosio on kasvanut, mutta on vaikea sanoa miksi”, kommentoi ruotsalainen asiantuntija.

Ruotsiin halutaan pääasiassa viidestä maasta. Turkki, Iran, Irak, Kiina ja Venäjä pistävät silmään tutkimuksessa maina, joista halutaan Ruotsiin.

”Kiina on suuri maa, josta moni tahtoo Ruotsiin, mutta suhteellisesti Ruotsi ei ole kovin suosittu kohdemaa kiinalaisille”, haastateltu asiantuntija arvioi. ”Irakilaisia, iranilaisia ja turkkilaisia on jo paljon Ruotsissa. Sikäläisillä on ystäviä ja sukua täällä”.

Venäläisten haluun muuttaa Ruotsiin vaikuttaa käynnissä oleva Ukrainan sota.

Lähde SVT