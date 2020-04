Minnesotalainen moskeija kaiuttaa islamilaista rukouskutsua viidesti päivässä – ”Joidenkin mielestä tämä on historiallista”

Kaupungin pormestari on antanut moskeijalle poikkeusluvan Ramadanin ajaksi.

Muslimien pyhä kuukausi Ramadan alkoi viime viikolla, ja samaan aikaan Dar al Hijrah -moskeija Minneapolisissa alkoi kaiuttamaan muslimien rukouskutsua, adhania, viidesti päivässä pormestari Jacob Freyn annettua luvan.

Qatarilaisen Al Jazeera-julkaisun mukaan tapaus on historiallinen, sillä kyseessä on ensimmäinen kerta, kun yhdysvaltalainen merkittävä kaupunki antaa luvan kaiuttaa islamilaista rukouskutsua.

– Adhania kaiutetaan Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa ja monissa muissa paikoissa, mutta yhdysvaltalaiset muslimit voivat kuulla sen vain moskeijoiden tai yhteisöjen rakennusten sisällä, Al Jazeera kertoo.

Myös Minnesotan muslimit tunnistavat tapauksen historiallisen merkityksen.

– Ilmassa on ehdottomasti paljon innostusta, sanoo imaami Abdisalam Adam, joka kuuluu Dar al Hiraj -moskeijan johtokuntaan.

– Jotkut näkevät tämän historiallisena, koska eivät uskoneet näkevänsä tätä koko elinaikanaan, imaami hehkuttaa.

Minneapolisiin on kehittynyt somalimaahanmuuttajien keskittymä, mistä on lähtöisin myös demokraattien kongressiedustaja Ilhan Omar. Minneapolisissa on arviolta jopa 69 000 somalia, mikä tekee osavaltiosta Yhdysvaltojen somalirikkaimman.

Jaylani Hussein Council on American-Islamic Relations -järjestöstä kertoo, että Minnesotan esimerkki voi rohkaista muitakin Yhdysvaltojen islamilaisia yhteisöjä ottamaan vastaavan askeleen.

– Toivottavasti tämä rohkaisee muitakin … ajattelemaan, mitä voisi tapahtua tulevina Ramadaneina ja niiden jälkeen, Hussein toteaa.

