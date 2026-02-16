Minnesotan kuvernööri: ”Veronmaksajien korvattava laittomasti maassa olevia työllistäneiden yritysten tappiot”

Kuvernöörin mielestä tavallisten amerikkalaisten on alettava maksumiehiksi, kun laittomia hyväksikäyttäneet yritykset ovat kokeneet tappioita ICE:n karkotettua näiden työntekijöitä.

Yhdysvaltojen Minnesotan demokraatti kuvernööri, Tim Walz, oli valitellut Valkoisen talon neuvonantajalle, että Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tulliviraston (ICE) pidätettyä yli 4000 laittomasti maassa olevaa osavaltiossa, ”He jättivät meidät taloudelliseen perikatoon.”

Walz onkin sanonut aikovansa jakaa 10 miljoonaa dollaria minnesotalaisten veronmaksajien rahaa yrityksille, jota rakensivat liiketoimintansa laittomien maahanmuuttajien varaan hänen ”turvapaikkakaupunkitaloudessaan”

”Ensimmäinen asia, mitä voimme tehdä ja mihin keskitymme tänään on; Mitä voimme alkaa tekemään taloudellisen elpymisen puolesta. Taloudellemme tehty vahinko, erityisesti pienille yrityksille, ja vielä erityisesti maahanmuuttajien yrityksille…liittovaltion hallituksen maksettava se mitä he ovat rikkoneet täällä.”

Eli, kun Minnesotan ahneet yrittäjät eivät enää voikaan hyväksikäyttää laittomasti maahan muuttanutta kehitysmaiden orjatyövoimaa ICE:n karkotettua heidän työntekijänsä, demokraattikuvernöörin mielestä tavallinen amerikkalainen veronmaksaja pitää asettaa tästä vastuuseen ja velvoittaa maksamaan yrittäjien menetykset.

