Mistä Kreikasta siirrettävät alaikäiset turvapaikanhakijat ovat lähtöisin?

Hannoveriin saapui juuri [YK:n] IOM:n charter-lentom jonka mukana Saksaan saapui 47 lasta ja nuorta Kreikan pakolaisleireiltä Chiokselta, Samokselta ja Lesbokselta.

EU:n sisäasiainkomissaari Ylva Johansson kertoo, että nämä alaikäiset eivät ole orpoja. He ovat lapsia ja nuoria, jotka matkallaan ovat joutuneet eroon vanhemmistaan tai siskoksistaan, tai sitten he ovat saapuneet yksin Kreikkaan asti.

– EU:n mukaan he ovat 8-17 -vuotiaita, mutta suurin osa on kai 12-14 -vuotiaita, Johansson toteaa. Vaikka Saksan sisäministeriö oli toivonut toisin, suurin osa saapuneista on silti poikia. Mukana on vain 4 tyttöä.

Maaliskuun alkupuolella EU-sisäministerit päättivät Kreikan vaatimuksesta ottaa 1600 sairasta tai yksintullutta lasta ja nuorta Kreikan saarten pakolaisleireiltä. Kymmenen EU-maata ja Sveitsi halusivat osallistua operaatioon. Saksa ilmoitti ottavansa noin 350 nuorta, Ranska 300, Portugali 250, Suomi 175, Bulgaria 50, Irlanti 28 ja Luxemburg 12.

Italia, Espanja, Liettua ja Sveitsi eivät ole ilmoittaneet vielä lukumäärää. Tähän mennessä vain Luxemburg on lunastanut lupauksensa. Viime keskiviikkona sinne saapui 12 nuorta Afganistanista ja Irakista.

Uusia eriä on odotettavissa jatkossakin, sillä Kreikan saarten Chiosin, Samoksen ja Lesboksen leireillä on tällä hetkellä yli 40 000 henkilöä vaikeissa hygieenisissä olosuhteissa. Noin 14 000 heistä on alle 18-vuotiaita. Näistä noin 2000 on matkalla täysin ilman perheen seuraa.

Syitä matkaan lähtemiseen on monia. Alaikäiset ovat saattaneet matkallaan joutua eroon vanhemmistaan, siskoksistaan tai muista sukulaisista. Poikia on saatettu myös lähettää yksin matkaan, jotta he voisivat esimerkiksi välttää joutumasta armeijaan ja sen mukana kriisialueille.

– Syynä voi olla myös se, että ainakin perheen jollakin jäsenellä olisi mahdollisuus parempaan elämään, komissaari muistuttaa.

Kreikan Punaisen ristin mukaan yli puolet leirien pakolaisista on afgaaneja, jotka tulevat Iranista, jonne he olivat paenneet jo vuosia sitten sotaa ja Talibania. Iranin kriisin takia heidän oli pakko lähteä pois ja paeta edelleen. Alaikäiset ovat usein Iranissa syntyneitä ja varttuneita, joilla on Afganistanin passi.

Toiseksi suurin ryhmä tulee Pakistanista. Lisäksi Syyriasta ja Irakista tulee sisällissotaa pakenevia, sekä henkilöitä maista kuten Marokko ja Algeria. Syyrialaisia lukuun ottamatta harvoilla näistä pakolaisista on mahdollisuutta saada turvapaikka Saksasta. Siksi halu auttaa näitä pakolaisia on selvästi hupenemassa, poikkeuksena lapset ja nuoret.

Lähde Tagesschau.