Mitä Italia aikoo tehdä EU-miljardeilla?

Italia on esittänyt EU-uudelleenrakennusrahastoa koskevan suunnitelmansa. Pääministeri Mario Draghi aikoo investoida miljardeja muun muassa digitalisointiin ja kehittää massiivisesti päivähoitoverkostoa. Myös muita uudistuksia on tulossa.

Italia saa noin 191,5 miljardia euroa EU:n 750 miljardin uudelleenrakennusrahastosta. 68,9 miljardia siitä on ilmaista tukirahaa. Tämän lisäksi hallitus aikoo perustaa vielä noin 30 miljardin euron kansallisen rahaston.

Pääministeri Mario Draghin kaavailujen mukaan digitalisointiin investoidaan 50 miljardia euroa. Rahoilla aiotaan rakentaa valokuitu- ja 5G-verkkoja, vahvistaa Teollisuus 4.0 -hanketta ja luoda kannustimia uuteen teknologiaan investoiville yrityksille. Italian julkinen hallinto saa 10 miljardia euroa nykyaikaistamiseen.

Tutkimukseen ja koulutukseen osoitetaan noin 34 miljardia euroa aiemmin ehdotetun 23 miljardin euron sijaan. Myös ammattikoulutusta tullaan tukemaan vahvemmin. 28 miljardia euroa tullaan investoimaan pelkästään Italian nopeaan rautatieverkkoon parempien yhteyksien luomiseksi maan eteläosien kanssa. Myös rautatieasemia modernisoidaan. Terveydenhoidon osalta kaavaillaan investointeja telelääketieteeseen ja biotech-sektoriin.

Ekomuutokseen laitetaan suurin erä, lähes 70 miljardia euroa. Näistä 9 miljardia tulee kansallisesta rahastosta. ”Vihreiden projektien” osuus on noin 40 prosenttia koko suunnitelman rahoista ja kohteet ovat mm. vesitutkimus ja vesitalous. Uudistuvan energian saatavuutta yksinkertaistetaan. Maataloudessa edistetään biometaanin tuotantoa. Rahaa osoitetaan myös oikeuslaitoksen, koulutusjärjestelmän ja julkisen hallinnon modernisointiin. Julkishallinto on tehoton, ja oikeuslaitos liian hidas ja sinne on syntynyt sumia.

Samaan aikaan Italian valtion velkavuori on kasvanut 160 prosenttiin BKT:stä. Julkisen velan absoluuttinen määrä on jo yli 2600 miljardia euroa

Italia tulee jo heinäkuussa saamaan Brysselistä 24 miljardia euroa. Uudelleenrakennusrahasto voi olla Italialle viimeinen mahdollisuus.

Lähde Handelsblatt, Kansalainen.