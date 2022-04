Mitä Marine Le Penin voitto merkitsisi EU:lle?

EU:ssa pelätään, että jos Marine Le Penistä tulee Ranskan presidentti, hän yrittää tuhota unionin sisältä käsin.

Marine Le Pen kampanjoi Burgundissa vuorokausi sen jälkeen, kun hän oli päässyt Ranskan presidentinvaalien toiselle kierrokselle. Hän ei olisi voinut olla yhtään selväsanaisempi: ”En halua lähteä EU:sta”, hän sanoi. ”Se ei ole tavoitteeni.”

Suuri osa siitä, mitä niin kutsutun “äärioikeistolaisen” Rassemblement Nationalin (Kansallinen liittouma) johtaja haluaa tehdä – talouden, yhteiskuntapolitiikan ja maahanmuuton aloilla – merkitsee kuitenkin EU:n sääntöjen rikkomista, ja hänen mahdollinen saapumisensa Élysée-palatsiin ensi viikonloppuna voi osoittautua tuhoisaksi 27-jäseniselle unionille.

On mahdollista, että Le Pen on luopunut aiemmista lupauksistaan viedä Ranska – joka on EU:n perustajajäsen, sen toiseksi suurin talous ja puolet EU:n perustamisesta lähtien elintärkeästä ranskalais-saksalaisesta veturista – ulos yhteisvaluutta eurosta ja unionista.

Vuoden 2017 vaaleissa pelot tämän politiikan taloudellisista seurauksista, ennen kaikkea säästöistään huolestuneiden vanhempien äänestäjien keskuudessa, vaikuttivat laajalti siihen, että hän hävisi toisella kierroksella Eurooppa-myönteistä Emmanuel Macronia vastaan.

Tällä kertaa EU:ta ei edes mainita Le Penin vaaliohjelman noin kymmenessä keskeisessä teemassa. Monet hänen konkreettisista poliittisista ehdotuksistaan ovat kuitenkin selkeästi ristiriidassa EU-jäsenyyden velvoitteiden kanssa.

Vastustajat ja kommentaattorit ovat kutsuneet strategiaa ”Frexitiksi, josta ei puhuta” -lähestymistavaksi. Vaikka sen tavoitteena ei enää olekaan Ranskan eroaminen EU:n jäsenyydestä, se pyrkii kuitenkin muuttamaan sitä perusteellisesti. Tämä voisi johtaa lamaannuttavaan umpikujaan Brysselin kanssa.

”Le Penin EU-politiikka on: ’Me pysymme bussissa, mutta ajamme sen jyrkänteeltä alas'”, sanoi Eurasia Group -konsulttiyhtiön Eurooppa-johtaja Mujtaba Rahman. Hän sanoi, että sen tarkoituksena olisi ”yrittää tuhota EU sisältäpäin” ja että se olisi ”paljon suurempi uhka EU:n nykytilanteelle kuin Brexit”.

Le Penin päämääränä kansallisen lainsäädännön vahvistaminen

Euroopan komission entisen puheenjohtajan Jacques Delorsin esikuntapäällikkönä toiminut Pascal Lamy sanoi, että Le Penin voitto olisi suurempi järkytys ”kuin Trump oli Yhdysvalloille tai Brexit Isolle-Britannialle”.

“Hänen suvereeni, suojelunhaluinen ja kansallismielinen ohjelmansa olisi täysin ristiriidassa Ranskan sitoutumisen kanssa Euroopan yhdentymiseen ja sisältäisi ehdotuksia, jotka ovat täysin vastoin niitä sopimuksia, jotka Ranska on allekirjoittanut”, Lamy sanoi.

Keskeistä Le Penin suunnitelmissa on ennenaikainen kansanäänestys kansalaisuutta, identiteettiä ja maahanmuuttoa koskevasta lakiehdotuksesta. Sillä muutettaisiin perustuslakia siten, että Ranskan kansalaisille annettaisiin kansallinen etusija työelämässä, sosiaaliturvaetuuksissa ja julkisessa asuntopolitiikassa. Tämä olisi EU:n arvojen ja vapaan liikkuvuuden sääntöjen vastainen toimenpide.

“Samassa kansanäänestyksessä vahvistettaisiin kansallisen lainsäädännön ensisijaisuus EU:n lainsäädäntöön nähden, jotta Ranska voisi paitsi valvoa maahanmuuttoa myös sovittaa yhteen eurooppalaisen sitoutumisensa ja kansallisen suvereniteettinsa säilyttämisen ja etujensa puolustamisen kaikilla muilla aloilla”, Kansallinen liittouma esittää.

Tavoitteena olisi antaa Ranskalle mahdollisuus hyötyä ”Eurooppa à la carte” -järjestelmästä, jossa se voisi valita haluamansa ja ei-haluttamansa EU-lainsäädännön osat. Tämä ei ole mahdollista, sillä 27 jäsenvaltiota eivät ole hyväksyneet tätä mahdollisuutta Britannian kanssa käytyjen Brexit-neuvottelujen aikana.

”Se on järjetöntä”, sanoi Jean-Louis Bourlanges, keskustalainen kansanedustaja ja Ranskan parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja. ”Heti kun vahvistetaan kansallisen lainsäädännön ensisijaisuus, ei ole enää eurooppalaista lainsäädäntöä. Marine Le Pen on torjunut virallisen EU-eron, mutta hänen ohjelmansa ei sovi yhteen Ranskan EU-jäsenyyden jatkumisen kanssa”, hän painotti.

Le Pen: “EU tuhoaa identiteettimme”

Le Pen aikoo myös palauttaa tuonti- ja henkilörajatarkastukset, mikä rikkoo EU:n ja Schengenin sääntöjä. Lisäksi hän aikoo leikata yksipuolisesti Ranskan rahoitusosuutta EU:n talousarviossa, vaikka EU:n monivuotinen rahoituskehys vuosiksi 2021-2027 on jo vahvistettu. Lisäsuunnitelmat keskeisten hyödykkeiden ja polttoaineen verojen alentamiseksi rikkoisivat EU:n vapaita markkinoita koskevia sääntöjä.

Suuria kysymyksiä voi edelleen jäädä avoimeksi siitä, kuinka suuri osa tästä ohjelmasta voitaisiin panna täytäntöön sekä kotimaassa että EU:n tasolla. Le Penin pyrkimykset kariutuisivat, jos hän ei saisi parlamentin enemmistöä kesäkuun vaaleissa. EU:n oikeusasiantuntijat ovat huomauttaneet, että jopa kansanäänestyksen järjestäminen kansallisen lainsäädännön ensisijaisuudesta olisi vastoin EU:n perustamissopimuksia.

Ranskalaiset lakimiehet sanovat myös, että maan korkein oikeus eli perustuslakineuvosto hylkäisi Le Penin suunnitelman järjestää kansanäänestys presidentin asetuksen nojalla – jolloin parlamentin hyväksyntää ei tarvittaisi. Nimenomaan siksi, että perustuslain muuttamiseen tähtäävällä kansanäänestyksellä on oltava parlamentin jäsenten ja senaattoreiden tuki.

Le Pen sanoi aiemmin tänä vuonna, että ”EU on nykyisessä muodossaan laiminlyönyt kansoja ja dominoinut kansakuntia. Se on tunkeileva ja autoritaarinen ryhmittymä, joka on sitoutunut globalistiseen, avoimia rajoja korostavaan ideologiaan, joka tuhoaa identiteettimme”.

Hän sanoi, että hänen visionsa oli ”kansojen liitto, joka kunnioittaa kansoja, historiaa ja kansallista suvereniteettia ja jonka jäsenet voisivat suosia omia yrityksiään julkisten hankintojen saamiseksi ja palauttaa pysyvän valvonnan rajoilleen”.

“Se olisi oikeusvaltioperiaatteeseen ja arvoihin perustuvan Euroopan unionin loppu”

Vaikka Le Pen ei onnistuisi julistamaan Ranskan lainsäädännön ensisijaisuutta ja asettamaan kansallista etusijaa, niin hänen ohjelmansa pienellä kirjaimella kirjoitettu teksti näyttää varmasti johtavan Ranskaa vääjäämättä kohti ristiriitaista suhdetta EU:n kanssa. Seurauksena olisi poliittinen kaaos, kun otetaan huomioon Ranskan keskeinen asema EU:ssa.

”Hän voi täysin jumiuttaa (EU:n) tai halvaannuttaa sen”, sanoo Georg Riekeles, Euroopan komission entinen virkamies, joka ennustaa EU:n kyvyn selviytyä kriiseistä – turvallisuustilanteesta ilmastopolitiikkaan – heikkenevän dramaattisesti.

Le Pen on vannonut vetävänsä Ranskan pois Naton integroidusta komentorakenteesta ja poistavansa joukot ja aseet yhteisestä hallinnasta. Hän haluaa myös purkaa ranskalaiset tuulivoimalat, mikä olisi isku Ranskan EU:n uusiutuvan energian tavoitteita vastaan. ” Jokaisesta asiasta tulee vain monimutkaisempi”, Riekeles sanoi.

EU:n sisäpiiriläiset ovat huolissaan siitä, että Le Penin johtama Ranska antaisi myös merkittävän sysäyksen Puolan ja Unkarin kaltaisten maiden kansalliskonservatiivisille hallituksille. Se voisi liittoutua sellaisten pääkaupunkien kanssa, jotka ovat jo pitkään kyseenalaistaneet EU:n lainsäädännön ylivallan ja käyvät taistelua Brysselin kanssa.

”Se pysäyttäisi kaikki yritykset muuttaa asioita Puolassa ja Unkarissa”, sanoi oikeusvaltioperiaatteen parissa työskentelevä ranskalainen europarlamentaarikko Gwendoline Delbos-Corfield. Vihreiden europarlamentaarikko uskoo, että EU:n toimielimet ja sisämarkkinat jatkuisivat Le Penin puheenjohtajakaudella, mutta hänen mielestään se ”olisi oikeusvaltioperiaatteeseen ja arvoihin perustuvan Euroopan unionin loppu”.

”EU:lle Le Penin presidenttiys voisi merkitä viiden vuoden ”tyhjän tuolin” -kriisiä”, Pascal Lamy arveli viitaten vuoden 1965 tapahtumiin, jolloin Ranskan silloinen presidentti Charles de Gaulle boikotoi Euroopan toimielimiä budjettiriidan vuoksi.

”Se olisi varmasti suuri ongelma lyhyellä aikavälillä, seuraavien viiden vuoden aikana”, hän sanoi. ”Minun on vaikea uskoa, että jos hänet valittaisiin sillä ohjelmalla, joka hänellä on, että häntä valittaisiin uudelleen”, Lamy lisäsi.

Lähde: The Guardian