Mitä pitää tapahtua, että eurooppalaiset hylkäävät transsukupuolisuuden ideologian?

Pinnallinen vastaisku ei riitä – vain liikkeen keskeisten uskomusten täydellinen hylkääminen voi pysäyttää sen jatkuvan vaikutusvallan.

Huolimatta siitä, että J.K. Rowlingin kaltaiset korkean profiilin toisinajattelijat puolustavat kulttuurista vaikutusvaltaansa järkevyyden puolesta, tuskin kuluu viikkokaan ilman silmiä hivelevää otsikkoa, jonka pitäisi muistuttaa kaikkia siitä, että transsukupuolisten liikkeen peruslähtökohdilla on loogiset, ennustettavat ja jopa ennakoidut seuraukset.

Seuraavaksi vain muutama viimeaikainen esimerkki.

40-vuotias hollantilainen pedofiili, joka Reduxx-uutisportaalin mukaan ”keräsi yhden Alankomaiden historian suurimmista lapsipornografiakokoelmista”, päätti ”siirtyä” naiseksi pidätyksensä jälkeen. Paikallisten tietojen mukaan hän ”saattaa nyt olla naisvankilassa odottamassa oikeudenkäyntiä”. Kyseinen mies oli kerännyt tietokoneelleen kahdeksan miljoonaa pornografista tiedostoa, joista monet esittivät lapsien seksuaalista pahoinpitelyä ja kiduttamista.

Ranskalainen gynekologi hyllytettiin lääkärin ammatin harjoittamisesta kuukaudeksi ja Ranskan lääkärineuvosto määräsi hänelle vielä viiden kuukauden koeajan, koska hän oli kieltäytynyt hoitamasta naiseksi identifioituvaa 26-vuotiasta miestä; lääkäri oli turhaan väittänyt, että hänellä ei ole asiantuntemusta trans-identifioituvan miehen hoitamiseen.

Akateemikot neuvovat Britannian kansallista terveyspalvelua (NHS) lopettamaan ”kätilö”-termin käytön, koska se ”alistaa kaikki synnyttäjät”. Akateemikot ehdottivat, että sen sijaan käytettäisiin ilmaisua ”johtava synnytyshoitaja”. Kirjoituksen ”From Midwife to Lead Perinatal Practitioner” kirjoittajat toteavat: ”Koska trans- ja ei-binääriset ihmiset tarvitsevat yhä useammin kätilöpalveluja, tässä asiakirjassa ehdotetaan vaihtoehtoista ammattinimikettä, joka on osallistava.”

38-vuotias transsukupuolinen mies, jonka väitettiin tappaneen vartijan pakolaismajoituksessa Saksassa, vangittiin Brandenburgin osavaltiossa sijaitsevaan naisten tutkintavankeuteen. Siellä ollessaan mies – pakolainen Etelä-Afrikasta – ”terrorisoi naisvankeja ja uhkasi tappaa heidät” ja on vaatinut, että häntä kutsutaan oikeudessa nimellä ”Kleopatra”.

Myös Saksassa transsukupuoliseksi identifioitunut mies tuomittiin hiljattain vain 10 kuukauden ehdolliseen vankeuteen, koska hän oli ”toistuvasti paljastanut sukupuolielimensä julkisesti, houkutellut seksuaalisesti hyväksikäytettäväksi maahanmuuttajalapsia ja ruiskutellut heitä virtsallaan”. Reduxxin mukaan syyttäjä vakuutti, että miehen rikokset olivat seurausta hänen pyrkimyksestään ”vahvistaa naisellisuuttaan”; tuomari oli samaa mieltä. Kazakstanista kotoisin olevalla miehellä on pitkä historia seksuaalirikoksista.

Merkittävä norjalainen homopoliitikko Mikkel Eskil Mikkelsen, ja entinen saamelaiskäräjien parlamentin jäsen, joka ”johti Norjan Sametingetin työtä sukupuoli-identiteetin uudistamiseksi”, teki helmikuussa itsemurhan sen jälkeen, kun hänet oli pidätetty ja syytetty lapsen seksuaalisen hyväksikäyttömateriaalin hallussapidosta ja levittämisestä viime marraskuussa. Materiaali sisälsi kuvia lasten raiskaamisesta. Mikkelsen tunnusti sittemmin rikokset.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että jokainen näistä edellä mainituista esimerkeistä on vain tältä vuodelta, ja lisäksi voitaisiin mainita kymmeniä muita tapauksia, välikohtauksia ja skandaaleja pelkästään viime kuukausilta. Mikä tahansa oikeistolainen liike, joka olisi täynnä tämän tasoista skandaalia ja seksuaalista turmeltuneisuutta, tuottaisi jatkuvaa uutiskohua, jota pidettäisiin perustavanlaatuisesti epäuskottavana – mutta koska transsukupuolisten liikettä pidetään homojen oikeuksia ajavan liikkeen jatkeena, vain harvat toimittajat ovat halukkaita yhdistämään asioita toisiinsa.

Transsukupuolisten ideologian poliittiset motiivit

Ne, jotka puolustavat biologista todellisuutta barrikadeilla, ovat saavuttaneet useita hyvin merkittäviä voittoja. NHS:n Cass Review-raportti johti alaikäisten murrosiän estolääkkeiden pysyvään kieltoon Britanniassa, ja sitä tuki lesboja ja homoseksuaaleja kannattava työväenpuolue. Suomi on ryhtynyt samanlaisiin toimiin, samoin Ruotsin johtava lääketieteellinen laitos. Lyhyt ja teennäinen ”konsensus” ”sukupuolenkorjaavasta hoidosta” – orwellilainen ilmaus, jota aktivistit ja heidän liittolaisensa käyttävät kuvaamaan lasten sukupuolenvaihtohoitoja – on alkanut osoittaa huomattavia säröjä. Etenkin kun tämän ”hoidon” vastaanottajat, joita nyt kutsutaan ”siirtyjiksi”, kertovat traagisia tarinoitaan.

Nämä voitot eivät kuitenkaan saa viedä huomiota kriisin laajuudesta. Transsukupuolisten ideologia on tunkeutunut lähes kaikkiin länsimaisiin instituutioihin, ja vastoinkäymisistä huolimatta transaktivistit ovat juurtuneet syvälle ja kykenevät enemmän kuin hyvin puolustamaan valtaamaansa aluetta. Jotta kulttimainen ideologia todella murtuisi, on tehtävä muutakin kuin vain hylättävä pahaenteinen lääketieteellinen puoskarointi, joka koskee terveiden lasten kastraatioita ja rinnanpoistoleikkauksia. On hylättävä ne lähtökohdat, jotka johtivat tähän kauhutarinaan alun perin. Lyhyesti sanottuna on hylättävä ajatus siitä, että miehistä voi tulla naisia ja naisista voi tulla miehiä.

Monet populistit ovat mielellään mukana hylkäämässä lasten sukupuolenvaihdoksia, mutta huomattavia poikkeuksia lukuun ottamatta he pikemminkin seuraavat kuin johtavat. Jos transsukupuolisten ideologiaa vastaan saavutetut voitot rajoittuvat sen äärimmäisimpiin ilmenemismuotoihin, edellä mainittujen kaltaisia tapauksia tulee jatkossakin esiintymään. Transsukupuolisten ideologia vaikuttaa edelleen oikeudellisiin päätöksiin, suurimpaan osaan akateemista maailmaa ja merkittävään osaan poliittista kenttää. Jos trans-aktivistien lähtökohtia ei kyseenalaisteta, kumota ja hylätä, tähän mennessä saavutetut voitot ovat pikemminkin tilapäinen takaisku kuin länsimaista sivilisaatiota alusta alkaen purkavan vallankumouksellisen liikkeen lopullinen tuho.

Lähde: Reduxx [1], [2] , GBNews

Lue lisää aiheesta: