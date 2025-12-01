Mitä suden kiintiömetsästys tarkoittaa käytännössä?

Suomen riistakeskukselle on tullut runsaasti yhteydenottoja tammikuussa 2026 alkavaksi suunnitellusta suden kiintiömetsästyksestä. Erityisesti on kysytty, miten metsästys käytännössä toteutetaan.

Suden kiintiömetsästys on tarkoitus toteuttaa alueellisten kiintiöiden puitteissa. Reviirikohtaisilla aluerajauksilla pyynti kohdennetaan ensisijaisesti kokonaisiin laumoihin. Laumakohtainen pyynti on arvioiden mukaan ennakoitavaa ja vaikuttavaa, ja sen vaikutukset susikantaan ovat hyvin arvioitavissa. Samanlaista mallia on käytetty Ruotsissa vuosien ajan, ja sieltä saadut kokemukset tukevat menetelmän toimivuutta susikannan hallinnassa.

Kiintiöpyynti ei edellytä erillistä luvan hakua, eikä Suomen riistakeskuksen pyynti- tai poikkeuslupaa. Metsästykseen voivat osallistua kunkin kiintiöalueen metsästysoikeuden haltijat. Pääsääntöisesti metsästysoikeus on vuokrattu metsästyseuroille.

Reviirikohtaiset kiintiöt on pyritty mitoittamaan niin, että alueelta voidaan poistaa kaikki sudet. Saaliiksi saadusta sudesta on tehtävä saalisilmoitus välittömästi ja saalistilannetta seurataan tarkasti. Tällä vähennetään riskiä kiintiöiden ylittymisestä.

Kun alueellinen kiintiö täyttyy, Suomen riistakeskus keskeyttää metsästyksen viipymättä. Keskeytyksestä tiedotetaan riistakeskuksen verkkosivuilla, ja metsästäjien on tärkeää seurata tiedotusta aktiivisesti.

Metsästysseurojen valmistautuminen kiintiöpyyntiin



Metsästyksen sääntelyn yksityiskohdat tarkentuvat, kun käsittelyssä oleva lainsäädäntö vahvistuu. Kiintiöasetusluonnoksen mukaisten alueiden metsästysseurojen on kuitenkin suositeltavaa aloittaa valmistautuminen jo nyt.

Metsästysseurojen ensimmäisenä tehtävänä on selvittää, sisältyykö suden metsästysoikeus olemassa oleviin metsästysvuokrasopimuksiin ja tarvittaessa päivittää sopimukset. Suden metsästys edellyttää tyypillisesti yhtä metsästysseuraa laajempia alueita. Siksi on syytä selvittää ja päättää, voidaanko naapuriseurojen metsästäjille myöntää metsästyslupa suden pyyntiin. Yhteistyössä naapureiden kanssa kannattaa selvittää myös mahdolliset metsästyksen johtajat.

Koirasusille oma kiintiö

Koirasusialueille esitetään yhteenlaskettuna 26 yksilön kiintiötä. Kaikista saaliiksi saaduista eläimistä tehdään DNA-analyysit, joilla varmistetaan, ovatko saadut yksilöt koirasusia. Jos saalis osoittautuu koirasudeksi, sitä ei lasketa kyseisen alueen kiintiöön.

Koirasusialueita koskevalla kiintiöllä varmistetaan metsästäjien oikeusturva tilanteissa, joissa saaliiksi päätyy koirasuden sijaan susi.

Lisää tietoa ja koulutusta joulukuussa

Suomen riistakeskus julkaisee lähiaikoina riista.fi-sivustolle infosivun, johon kootaan päivittyvä tieto suden kiintiöpyynnistä.

Ennen metsästyksen käynnistymistä avataan erillinen seurantasivu, joka vastaa poronhoitoalueen karhun kiintiömetsästystä varten tehtyä sivustoa. Seurantasivulla kiintiön täyttymistä voi tarkastella saalisilmoitusten perusteella. Sivulla esitetään kunkin kiintiöalueen kokonaiskiintiö sekä jäljellä oleva määrä, ja kiintiön täyttyminen näkyy sivustolla.

Suomen riistakeskus kouluttaa kunkin kiintiöalueen metsästyksen johtajat joulukuussa.