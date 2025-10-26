Mohamed raiskasi 16-vuotiaan – ei karkoteta koska ”raiskaus ei kestänyt tarpeeksi kauan”

Tuomarit tulivat siihen tulokseen, että kyseinen raiskaus ei kestänyt riittävän kauan, jotta se voitaisiin luokitella vakavuudeltaan karkotukseen riittäväksi.

16-vuotias Meya Åberg joutui afrikkalaisen seksuaalisen väkivallan uhriksi matkalla kotiin työpaikaltaan Ruotsin Skellefteåssa.

Åberg oli viime vuoden syyskuussa myöhästynyt bussista ja joutui palaamaan kotiinsa kävellen työpaikaltaan paikallisesta McDonald’sista. Kävellessään alikulkutunnelin kautta, 18-vuotias eritrealainen Yazied Mohamed oli yhtäkkiä ilmestynyt, kaatanut tytön maahan ja raiskannut tämän. Åberg oli raiskauksen aikana onnistunut pääsemään irti Mohamedin otteesta ja pakenemaan.

Uhrin perhe oli välittömästi tehnyt ilmoituksen poliisille, jolla oli selvästi vaikeuksia päästä tekijän jäljille, sillä Åberg joutui toisinaan näkemään raiskaajansa ennen kuin poliisi otti afrikkalaisen haltuunsa. Palattuaan kouluun muutamaa päivää rikoksen jälkeen uhri oli nähnyt raiskaajan notkumassa koulun kahviossa.

”Sain paniikkikohtauksen, juoksin pois ja lukitsin itseni vessaan,” Åberg oli kuvaillut.

Tämän jälkeen tyttö oli joutunut näkemään raiskaajan koulun ohella myös kaupungilla ja töissä. Hän lopetti koulun käymisen pelosta törmätä Mohamediin.

Ruotsiin turvapaikanhakijana saapunut Mohamed tuomittiin raiskauksesta kolmeksi vuodeksi vankilaan mutta välttyy silti karkotukselta, koska viidestä tuomarista koostunut lautakunta tuli siihen tulokseen, että raiskaus ei kestänyt tarpeeksi kauan ollakseen vakavuudeltaan maasta karkottamiseen johtava rikos.

”Raiskaus luokitellaan useimmissa tapauksissa niin vakavaksi rikokseksi, että se voi johtaa turvapaikanhakijankin karkottamiseen, mutta jokaisesta yksilöllisestä tapauksesta on tehtävä oma arviointinsa. Ottaen huomioon kyseessä olevan tapauksen luonteen ja kestoajan, oikeus toteaa rikoksen kyllä olleen vakava, mutta kyseessä ei ollut niin äärimmäisen vakava rikos, että se riittäisi Yazied Mohamedin karkottamiseen. Tämän takia vaatimus karkotuksesta hylätään,” Ylä-Norlannin hovioikeus oli kirjoittanut tuomiossaan.

Lähde: Remix News

