Mohammed yleisin nimi sosiaalitukien vastaanottajien keskuudessa Saksassa

Kolmannen maailman maahanmuuttajia on Suomessakin haukuttu ”sosiaalipummeiksi” jo 90-luvun alusta lähtien.

Tilastointi Saksan sosiaalituista on saanut aikaiseksi keskustelua maahanmuutosta ja integraatiosta, sillä uusimmat lukemat osoittavat kaikista yleisimmän sosiaalitukien vastaanottajan nimen olevan ’Mohammed’.

Alun perin listauksessa oli kirjattu erikseen ’Mohammedin’ eri muunnelmat, kuten ’Mohammad’, ’Mohamed’ ja ’Muhammad’, jolloin nimet olivat listassa alempana, mutta muunnelmien kirjaaminen yhdeksi teki nimestä yleisimmän.

Kun kaikki 19 eri muunnelmaa ’Mohammedista’ laskettiin yhdeksi, kirjattuja nimiä oli miltei 40 000, mikä asettaa ’Mohammedin’ huomattavasti korkeammalle verrattuna toiseksi yleisimpään nimeen ’Michael’ ja sen eri muunnelmat, kuten ’Michel’, ’Mischa’ ja ’Maik’, joita oli noin 24 600. Kolmanneksi yleisin nimi sosiaalitukien vastaanottajissa oli ’Ahmad’ muunnelmineen, joita oli 20 600.

Tilastojen mukaan vuoden 2024 lopussa 5,32 miljoonaa ihmistä Saksassa vastaanotti sosiaalitukia, joista 52€ oli Saksan kansalaisia 48% ulkomaiden kansalaisia.

Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puolue kertoi, että tilastojen mukaan 23 nimeä 50 yleisimmistä nimistä sosiaalitukien vastaanottajien keskuudessa viittasi maahanmuuttajataustoihin, ja he vahvistivat aiemman vaatimuksensa sosiaalitukien varaamisesta pelkästään saksalaisille.

Lähde: European Conservative

Lue lisää aiheesta: