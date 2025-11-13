Monikulttuurinen grooming-vyyhti Britanniassa: Syytettyinä 7 miestä – 11 alaikäistä uhria

Britannian syyttäjälaitos on nostanut syytteet seitsemää miestä vastaan epäiltynä alaikäisten tyttöjen hyväksikäytöstä. Tapauksessa on piirteitä järjestäytyneestä grooming-toiminnasta.

Seitsemää miestä vastaan on nostettu syytteet yhteensä yli 40 rikoksesta, jotka kohdistuvat 11 teini-ikäiseen tyttöön. Syytteet liittyvät laajaan ja monitahoiseen tutkintaan ryhmämuotoisesta alaikäisten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, jonka epäillään tapahtuneen vuosina 2022–2025. Tutkintaa on johtanut Avonin ja Somersetin poliisi, mutta syytteet on nostanut Britannian syyttäjälaitos (Crown Prosecution Service, CPS).

Tutkinta sai alkunsa marraskuussa 2023, kun viranomaisille esitettiin huoli yhden tytön mahdollisesta hyväksikäytöstä. Tämän jälkeen paljastui laajempi rikoskokonaisuus, jossa uhrit ovat olleet pääosin keski- ja myöhäisteini-iässä.

Syytettyjen joukossa on kaksi Syyrian kansalaista, yksi iranilainen sekä kaksi brittiä. Kaikki ovat Bristolista. Syytetyt ovat Mohamed Arafe ja Hussain Bashar (molemmat 19-vuotiaita), Mohammed Kurdi ja Wadie Sharaf (21-vuotiaita) sekä Sina Omari (20). Lisäksi kaksi muuta henkilöä, 19- ja 26-vuotiaat, on asetettu syytteeseen, mutta heidän henkilöllisyytensä on toistaiseksi salattu oikeudellisista syistä.

🚨 NEW: Home Office confirm that two of the men charged with child sexual exploitation in Bristol (Sina Omari and Wadie Sharaf) arrived illegally via small boat. What is it going to take for our govt to STOP this madness and keep us safe?! This is a national emergency. pic.twitter.com/JrSUVvPjdl — Lee Harris (@addicted2newz) November 12, 2025

Syytteet kattavat muun muassa useita raiskauksia, alaikäisen hyväksikäytön järjestämistä, seksuaalista ahdistelua sekä luvattomien seksuaalisten kuvien hallussapitoa. Ensimmäiset pidätykset tehtiin huhtikuussa 2024, mutta epäillyt vapautettiin tutkinnan ajaksi takuita vastaan.

Tutkinnan johtaja, rikoskomisario Tom Herbert, korostaa tapauksen vakavuutta:

“Kyseessä on äärimmäisen herkkä ja monimutkainen tutkinta, jonka keskiössä on nuorten tyttöjen suojeleminen hyväksikäytöltä ja rikosten ennaltaehkäisy.”

Tapauksen julkistaminen on jälleen nostattanut keskustelua maahanmuuttajien tekemistä rikoksista sekä rikoksiin syyllistyneiden kohtelusta Britannian oikeus- ja maastapoistokäytännöissä. Vain kuukautta aiemmin viranomaiset vapauttivat virheellisesti Hadush Kebatun, joka oli tuomittu 14-vuotiaan tytön ja aikuisen naisen seksuaalisesta ahdistelusta. Hänen oli määrä tulla karkotetuksi Etiopiaan, mutta hänet päästettiin vapaaksi ennen maastapoistoa. Sisäministeriö vahvisti, että Kebatulle maksettiin 500 puntaa julkisista varoista maasta poistumisen edistämiseksi.

Kebatun vapautus johti mielenosoituksiin siirtolaishotellien edustalla ja käynnisti riippumattoman tutkinnan viranomaisten toiminnasta.

Lähde: European Conservative

