Monikulttuurinen rikollisuus lisää mielenterveysongelmia asuinalueilla

Monikulttuurisen rikollisuuden, kuten pommi-iskujen ja ampumisten, aiheuttamat vahingot menevät paljon syvemmälle kuin pelkästään aineelliset ja taloudelliset vauriot. Ne aiheuttavat myös voimakkaasti heikentynyttä mielenterveyttä asukkaiden keskuudessa väkivaltarikollisuudesta kärsivillä alueilla.

Vuosi 2025 on alkanut lähes päivittäisillä pommi-iskuilla, ja maahanmuuttajajengien tunkeutuminen Ruotsin yhteiskuntaan tapahtuu käytännössä kaikilla tasoilla. Eläminen tällaisessa tilanteessa rasittaa henkisesti, mikä on jotain, jota Uppsalan yliopiston tutkijat ovat tarkastelleet tarkemmin Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä ja Uppsalassa.

Pitkäaikaisena vaikutuksena, joka on havaittu pommi-iskujen tai ampumisten jälkeen, on se, että lääkkeiden määrääminen mielenterveysongelmiin lisääntyy reilusti kyseisellä asuinalueella.

”Se voi esimerkiksi tarkoittaa lääkkeiden kulutusta alueilla, joissa tällaisia tapahtumia esiintyy”, sanoo kansantaloustieteilijä Mattias Öhman, Uppsalan yliopiston Asunto- ja kaupunkitutkimuslaitoksella Ruotsin yleisradiolle.

Psyykkisten sairauksien lääkitykset lisääntyvät alustavien tulosten mukaan jopa kymmenellä prosentilla alueella kuukausia väkivaltateon jälkeen.

”Ja se on todellakin valtava nousu”, sanoo Öhman.

Mobiilidataa käytetään myös tarkkailemaan, miten ihmisten liikkumismallit muuttuvat ja miten oppilaiden koulumenestys mahdollisesti vaikuttaa.

Vaikutus asuntomarkkinoihin

Pommi-iskut ja ampumiset eivät vain heikennä turvallisuutta ja elämänlaatua, vaan niillä on myös selkeät taloudelliset seuraukset. Tutkimukset osoittavat, että niin kutsutuilla ”haavoittuvilla alueilla”, joilla on huumekauppaa ja ampumavälikohtauksia, on selvästi negatiivinen vaikutus asunto-osakkeiden hintoihin. Näillä alueilla hinnat laskevat 1,5 prosenttia jokaista prosenttiyksikköä kohonnutta rikollisuutta kohti.

”Kun karsimme muut tekijät, voimme nähdä kymmenen prosentin hintavaikutuksen, jos rikollisuus on korkea verrattuna alhaiseen”, sanoo Mats Wilhelmsson, soveltavan rahoitustalouden professori KTH:lla, SvD:lle.

”Kaikkien uusien pommi-iskujen ja niiden ympärillä olevan suuren huomion myötä hintavaikutus on saattanut olla vieläkin suurempi”, hän lisää.

Lähde: Samnytt

Lue lisää aiheesta: