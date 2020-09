Morian siirtolaisleirin palosta epäillään yksintulleita afgaanimiehiä

Lesbos-saarella Kreikassa viranomaiset tutkivat Morian siirtolaisleirin tuhonneeseen tulipaloon johtaneita tapahtumia.

Keskiviikon vastaisena yönä Morian siirtolaisleirillä syttyi tuhoisa tulipalo, joka tuhosi leirin täysin. Paloa edelsi mellakka, kun osa asukeista vastusti 35 koronatapauksen vuoksi asetettua karanteenia.

Tämänhetkisten viranomaistietojen mukaan epäilykset kohdistuvat nuoriin afgaanimiehiin, jotka ovat saapuneet Eurooppaan ilman perheitä. Miehiä epäillään myös huumekaupasta.

Miesten uskotaan käyttäneen hyväkseen alueella puhjennutta mellakkaa. Palomiehet ovat kertoneet nähneensä kyseisten siirtolaisten heittävän tulenarkaa nestettä liekkeihin kiihdyttääkseen paloa.

Leirin tuhon seurauksena 12-13 000 siirtolaista oleilee Lesbos-saaren kaupunkien ja kylien kaduilla ja metsissä.

Kreikan hallituksen kerrotaan kaavailevan uuden siirtolaiskeskuksen rakentamista Moriaan. Paikalliset asukkaat vastustavat ajatusta ja ovat rakentaneet tiesulkuja estääkseen raskaan liikenteen alueelle.

Suomen vasemmistohallitus on päättänyt ottaa 11 yksintullutta alaikäistä turvapaikanhakijaa tulipalon tuhoamalta Morian leiriltä. 11 turvapaikanhakijan vastaanotto on osa aiemmin tänä vuonna päätettyä 175 turvapaikanhakijan erää.

– Morian leirin tulipalo on järkyttävä tapahtuma jo valmiiksi vaikeissa olosuhteissa. Suomessa hallitus päätti helmikuussa tuesta Välimeren maille. Kreikasta on tähän mennessä siirretty Suomeen 72 ilman huoltajaa olevaa alaikäistä hakijaa. Toimintamme on jo konkreettisesti auttanut Kreikkaa ja haavoittuvassa asemassa olevia hakijoita. Vastaanottamalla nämä 11 alaikäistä, jatkamme tuen antamista ja hallituksen päätöksen toteuttamista, sisäministeri Maria Ohisalo sanoo.

Siirron mahdollinen ajankohta selviää myöhemmin.

Valtioneuvosto päätti keväällä vastaanottaa 175 erityisen haavoittuvassa asemassa olevaa turvapaikanhakijaa Välimeren alueelta. Ensimmäisessä ryhmässä heinäkuussa Suomeen saapui Kreikasta 24 ilman huoltajaa olevaa 10-16 -vuotiasta henkilöä. Suurin osa heistä oli kotoisin Afganistanista. Toisessa ryhmässä elokuussa Suomeen saapui 22 yksintulleen alaikäisen turvapaikanhakijan ryhmä ja 28 turvapaikanhakijan ryhmä oli saapumassa lähiaikoina. Kahden viimeisen ryhmän etnisyyksistä ja sukupuolijakaumasta ei ole annettu tietoja julkisuuteen.



Lähteet Kathimerini, Sisäministeriö, Kansalainen (1, 2, 3, 4).