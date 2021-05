Moskeijan rakentaminen pysähtyi Heilbronnissa – vihreät ovat pahoillaan ja islamilainen järjestö uhkaa kaupunkia oikeustoimilla

Islamilainen yhdistys Ditib uhkasi oikeudellisilla seurauksilla, kun moskeijan rakentaminen kohtasi vastustusta Heilbronnissa.

– Tämä on isku vasten muslimikansalaisten kasvoja ja kohtalokas signaali kaupungissa, joka on ylpeä integraatiosta. Tutkimme mahdollisuutta oikeudenkäyntiin ja vahingonkorvauksiin, sanoi Heilbronnissa toimivan turkkilais-islamilaisen Ditib-kattojärjestön puheenjohtaja Erdinc Altuntas tiistaina. Hänen mukaansa islamilaisen rakennuksen suunnittelu on tullut maksamaan muslimeille jo miljoona euroa.

Kaupunginvaltuustossa CDU, sitoutumattomat, FDP ja AfD äänestivät rakennushanketta vastaan voittaen äänin 22-17 SPD:tä ja vihreitä vastaan.

Moskeijan vastustajat perustelivat kantaansa toteamalla, että suunnitellulle uudelle rakennukselle ei ollut tarpeeksi pysäköintipaikkoja. Kolme vuotta sitten CDU, sitoutumattomat ja FDP väittivät, että jos suunnitelmat toteutettaisiin, uhkaisi syntyä kaupunki kaupungin sisälle.

Pormestari Harry Mergel (SPD) korosti, että ”työskentelemme nyt yhdessä ratkaisun löytämiseksi”. Yksi vaihtoehto on etsiä moskeijalle jokin toinen paikka Heilbronnissa.

Moskeijayhdistys, jota on kritisoitu kytköksistä Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğaniin, on suunnitellut moskeijan rakentamista jo seitsemän vuotta. Uudesta moskeijasta tulisi islamilainen kulttuurikeskus, jossa on 21 metriä korkea minareetti.

Heilbronnin vihreät olivat pahoillaan äänestyksen lopputuloksesta.

– Emme ole samaa mieltä kaikesta, mitä Ditib tällä hetkellä edustaa, mutta ei niitä asioita voi käsitellä epäämällä rakennuslupa, sanoi vihreän ryhmän johtaja Susanne Bay.

Ditibiä pidetään Turkin islamistisen hallituksen haarana länsimaissa.

Lähde Junge Freiheit.