Moskeijassa saarnattiin vaimon hakkaamisesta – imaami erotettiin

Ruotsalaisessa moskeijassa pidetty saarna herätti tyrmistystä: imaamin mukaan vaimo ansaitsee fyysisen kurittamisen, jos tämä ei tottele miestään. Julkisen kohun seurauksena imaami erotettiin tehtävistään.

Kristianstadissa sijaitsevan Al Rahma -moskeijan imaami Saleh Abouelenen aiheutti kohua saarnallaan, jossa hän käsitteli miehen oikeutta kurittaa vaimoaan. Puhe pidettiin täydessä moskeijassa heinäkuun perjantairukouksessa, ja sen sisältö on herättänyt laajaa kritiikkiä.

Imaamin mukaan miehellä on oikeus ojentaa vaimoaan, jos tämä ei tottele tai käyttäytyy kapinallisesti. Ensimmäinen keino on varoittaa, sen jälkeen välttää yhteistä makuuhuonetta, ja viimeisenä keinona, jos mikään muu ei auta – käyttää fyysistä kuritusta. Abouelenen painotti, ”ettei kyse ole väkivallasta vaan profeetan esimerkin mukaisesta” toiminnasta.

Hän viittasi uskonnollisiin teksteihin, joissa kehotetaan musliminaisia kärsivällisyyteen, vaikka he joutuisivat kurituksen kohteeksi. Imaamin mukaan suurin osa avioliittojen ongelmista johtuu naisista, jotka eivät suostu kontrolliin tai aiheuttavat riitoja. ”Näin kodit hajoavat”, hän totesi.

Kun ruotsalaismedia Expressen haastatteli Abouelenenia, hän väitti tulleensa väärinymmärretyksi. Samalla hän esitti näkemyksen, että jotkut naiset jopa pitävät väkivaltaisista suhteista. ”He sanovat: ’Pidän tästä. Haluan miehen, joka on minua vahvempi.'”

Imaami kuvaili naisten ajattelun eroavan miesten ajattelusta: nainen miettii ravintoloita, lahjoja ja vaatteita, kun taas mies huolehtii laskuista ja haluaa olla vahva.

Moskeija ilmoitti myöhemmin, että Saleh Abouelenen erotetaan tehtävästään. Se kehotti mediaa objektiivisuuteen ja varoitti islamin vääristelystä. Seurakunta korosti toimineensa vuosikymmeniä ”rauhan, rakkauden ja yhteistyön edistämiseksi”.

Lähde: Samnytt

