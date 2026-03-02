MTV: Ukrainalaiset eivät aio palata kotimaahansa edes sodan päätyttyä

YK:n mukaan Ukrainasta on paennut helmikuun 2022 jälkeen lähes seitsemän miljoonaa ihmistä, heistä noin 350 000 Pohjoismaihin. Norjalaisen Oslo Metropolitan -yliopiston vetämän tutkimuksen mukaan ainoastaan yhdeksän prosenttia Pohjoismaihin paenneista kertoi halustaan palata Ukrainaan heti sodan loppumisen jälkeen.

Ukrainalaisten luottamus kotimaahansa huono

Toisen Oslo Metropolitanin tutkimuksen tekijöistä, vanhemman tutkijan Vilde Hernesin mukaan tutkimuksesta kävi ilmi, että ukrainalaisilla on hyvin alhainen luottamus Ukrainan poliittiseen järjestelmään, mutta todella korkea luottamus pohjoismaiseen yhteiskuntaan ja poliittiseen järjestelmään.

Suomessa usein nähdään Ukraina demokratiana, joka oli hyvää vauhtia matkalla Euroopan unionin jäseneksi, kunnes Venäjän laajamittainen hyökkäys helmikuussa 2022 pilasi kaiken. Todellisuudessa asiat eivät ole tutkijan mukaan niin yksiselitteisiä, koska Ukrainalla oli paljon ongelmia jo ennen Venäjän hyökkäystä.

– Ukraina oli hyvin korruptoitunut jo ennen sotaa ja tutkimusten valossa jopa yksi neljästä ukrainalaisesta suunnitteli lähtöä kotimaastaan ennen Venäjän hyökkäystä, Hernes havainnollistaa MTV:lle.

Mielikuva ukrainalaispakolaisten sukupuolijakaumasta väärä

Monen mielikuvissa ukrainalaiset turvapaikanhakijat ovat usein naisia, koska miehiä tarvitaan rintamalla. Oslo Metropolitan -yliopiston tutkimus kuitenkin osoittaa, että vaikka sodan alussa kaikki Pohjoismaat ottivat vastaan suhteellisen suuren määrän naisia, sukupuolijakauma on tasoittunut ajan myötä.

Tilapäistä suojelua hakeneista noin 60 prosenttia on naisia ja 40 prosenttia miehiä.

MTV:n mukaan ukrainalainen ajatushautomo CES on ennustanut, että ulkomaille jäisi pysyvästi asumaan 1,7–2,7 miljoonaa ukrainalaista. Sodan loputtua he saattavat saada seurakseen satojatuhansia aikuisia miehiä, jotka eivät tällä hetkellä saa poistua kotimaastaan.

Ukrainaa uhkaa demografinen katastrofi jos pakolaiset eivät palaa

Euroopan komissio tiedotti kesäkuussa jatkavansa ukrainalaispakolaisten oleskelulupia Euroopan unionin alueella maaliskuuhun 2027 asti. Ukrainalaisten pakolaisstatus on siis määräaikainen.

Hernesin mukaan tulevaisuudessa Ukrainasta paenneista ihmisistä tulee hyvin merkittävä poliittinen kysymys niin Pohjoismaissa kuin koko Euroopassakin.

Kun rauhansopimus jossain vaiheessa syntyy, ukrainalaisten väliaikainen suojelu ulkomailla päättyy. Rauhanneuvottelujen jälkeen esiin nousee väkisinkin kysymys siitä, voivatko ukrainalaiset jäädä kohdemaihinsa vai onko heidän palattava Ukrainaan.

– Tietenkin tähän vaikuttaa myös se, kuinka pitkään sota vielä kestää ja minkälainen rauha Ukrainaan saadaan lopulta aikaiseksi, Hernes sanoo.

Hernesin mukaan Ukrainaa uhkaa todennäköisesti demografinen katastrofi, jos ylivoimaisesti suurin osa Eurooppaan paenneista ihmisistä ei palaa takaisin. Maata pitää jälleenrakentaa, eikä se onnistu, mikäli miljoonat ukrainalaiset jäävät ulkomaille.

– Voisi siis sanoa, että Ukrainan tulevaisuuden näkökulmasta olisi hyvä pakottaa ukrainalaiset palaamaan kotimaahansa. Sitten on tietenkin inhimillinen näkökulma ja vuosia ulkomailla asuneiden ukrainalaisten yksilölliset tarpeet, Hernes summaa.