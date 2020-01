MTV3: Hämeenlinnassa naisen murhasta epäilty on kielteisen päätöksen saanut turvapaikanhakija

MTV3:n mukaan Hämeenlinnassa naisen murhasta epäilty on kielteisen päätöksen saanut turvapaikanhakija, joka on tehnyt itsemurhan rikoksen jälkeen.

Poliisi kertoi maanantaina 20.1 tutkivansa epäiltyä murhaa Hämeenlinnassa. Teko oli tapahtunut yksityisasunnossa keskustan alueella 20.01. illan tai alkuyön aikana.

Asiasta ilmoitti poliisille sivullinen henkilö havaittuaan merkkejä mahdollisesta rikoksesta asunnossa.

MTV3 kertoo, että murhasta epäilty mies on murhannut entisen tyttöystävänsä, minkä jälkeen hän on tehnyt itsemurhan. Mies on turvapaikanhakija, joka on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen.

Tutkinnanjohtaja Marko Mäkinen ei halunnut tänä aamuna kommentoida tapausta Kansalaiselle. Poliisi julkaisee hänen mukaansa tiedotteen ensi viikolla.

Miehen Facebook-sivujen mukaan hän olisi saapunut Saksaan elokuussa 2015 ja jatkanut matkaa Suomeen jo kuukautta myöhemmin.