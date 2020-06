Muhammad Alin poika uskoo, että hänen isänsä olisi vihannut rasistista BLM-liikettä

Muhammad Alin poika pitää Black Lives Matter-liikettä rasistisena ja uskoo, että niin olisi tehnyt myös hänen isänsä. Muhammad Ali Jr. kannattaa Donald Trumpin jyrkkää suhtautumista väkivaltaiseen äärivasemmistolaiseen Antifaan.

Legendaarinen raskaan sarjan nyrkkeilijä Muhammad Ali nousi rasismia vastaan, mutta hänen poikansa Muhammad Ali Jr. arvelee, että hänen isänsä ei olisi hyväksynyt Black Lives Matter -liikkeen (BLM) radikaaleja ja väkivaltaisia toimia.

– Isäni olisi sanonut: ”He ovat paholaisia”. Isäni olisi sanonut: ”Kaikki elämät merkitsevät”.

BLM-liikettä Ali Jr. kuvailee rasistiseksi ja väkivaltaiseksi.

– Eivät vain mustat elämät merkitse. Valkoiset elämät, kiinalaiset elämät, kaikki, kaikkien elämät merkitsevät.

– Älkää mölytkö paskaa, älkää hajottako paikkoja. Voitte osoittaa mieltä rauhanomaisesti, Ali Jr. viestittää BLM-liikkeelle.

Ali Jr. tukee presidentti Donald Trumpin jyrkkää suhtautumista äärivasemmistolaista Antifaa kohtaan. Trump julisti toukokuussa Antifan terroristijärjestöksi.

– Ne ovat samanlaisia kuin muslimiterroristit. Niiden kaikkien pitäisi saada mitä ansaitsevat. Ne sotkevat bisneksen, hakkaavat lähiöissä syyttömiä ihmisiä, hajottavat poliisiasemia ja kauppoja. Terroristeja ne ovat – ne terrorisoivat yhteisöä. Tuen rauhanomaisia protesteja, mutta Antifa – se pitää hävittää.

– Black Lives Matter ei ole rauhanomainen protesti. Antifa ei halua siitä rauhanomaista.

Donald Trump saa Ali Jr. kannatuksen muissakin kuin Antifaan liittyvissä asioissa. Demokraateista Ali Jr. ei pidä ja hän uskoo, ettei hänen isänsäkään olisi pitänyt.

– Minusta Trump on hyvä presidentti. Isäni olisi antanut hänelle tukensa. Trump ei ole rasisti, hän on kaikkia varten. Demokraatit ovat rasisteja eivätkä he ole kaikkia varten.

– Nämä demokraattipoliitikot sanovat ”Black Lives Matter”, keitä he ovat sanomaan niin? Eivät he edes ole mustia.

– Demokraatit eivät välitä kenestäkään paskan vertaa. Hillary Clinton ei välitä paskan vertaa, hän yrittää vain olla tulematta pidätetyksi.

Ali Jr. arvostaa Donald Trumpin korkeimmalle Yhdysvaltojen viimeisimmistä presidenteistä.

– Trump on parempi kuin Clinton ja Obama. Ainoa, joka on tehnyt mitä on sanonut tekevänsä, on Donald Trump.

Lähde New York Post.