Muistisairas vanhus kuoli – Attendon hälytykset eivät välittyneet hoitajille 12 kuukauteen

Hoitajille ei välittynyt yhtäkään yöhälytystä yli 12 kuukauteen, paljastaa AVI:lle tehty kantelu. Poliisi tutkii tapausta kuolemantuottamuksena.

Espoon Olarinpuistossa toimiva Attendon hoivakodissa on tullut ilmi, että talon yöaikaiset turvahälytykset eivät olleet välittyneet hoitajille yli vuoden ajan, uutisoi Iltalehti perjantaina. Kyse ei ole yksittäisestä lipsahduksesta, vaan järjestelmällisestä epäonnistumisesta, joka koskettaa kaikkein haavoittuvimpia suomalaisia – muistisairaita ja toimintakyvyltään heikentyneitä vanhuksia.

Tieto paljastui, kun erään asukkaan läheinen teki viime keväänä kantelun Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Asiakirjoista käy ilmi, että jo maaliskuussa 2025 oli havaittu, ettei yövuorossa olleilla hoitajilla ollut pääsyä hälytyksiin. Syynä oli se, että henkilökunta ei ollut kirjautunut uuteen hälytysjärjestelmään asianmukaisesti – virhe, jonka olisi pitänyt olla mahdoton, jos valvonta ja perehdytys olisivat olleet kunnossa.

Attendo myönsi sisäisessä selvityksessään toimineensa väärin ja kertoi järjestäneensä lisäkoulutusta. Mutta vahinko oli jo tapahtunut – ja pahimmalla mahdollisella tavalla.

Tammikuussa muistisairas vanhus menehtyi yritettyään toistuvasti kutsua apua. Hänen hälytyksensä eivät koskaan tavoittaneet ketään. Poliisi tutkii tapausta kuolemantuottamuksena ja vaaran aiheuttamisena. Attendon johto ei ole kommentoinut asiaa julkisuudessa.

Tapauksen ympärillä leijuu kysymys, joka koskee koko suomalaista hoivajärjestelmää: kuinka monta hätää jää kuulematta ja kuinka moni vanhus joutuu maksamaan hengellään, kun vastuu ulkoistetaan ja valvonta pettää?

