Münchenin Oktoberfest suljettiin terroriepäilyn vuoksi – poliisi varautuu laajempaan operaatioon

Münchenin juhlat hiljenivät, kun epäilty pommimies sytytti vanhempiensa kodin tuleen. Yksi henkilö kuoli tulipalossa. Mies oli aiemmin lähettänyt uhkakirjeen kaupungin viranomaisille, mutta siihen ei reagoitu. Oktoberfest suljettiin vasta terrori-iskun jälkeen. Poliisi varautuu nyt laajempaan iskuun.
Münchenin maailmankuulu Oktoberfest pysyy suljettuna ainakin keskiviikkoon 1. lokakuuta klo 17 asti. Päätös tehtiin sen jälkeen, kun pohjoisessa asuinrakennuksessa syttyi tulipalo, jonka yhteydessä löydettiin räjähteitä. Yksi henkilö menehtyi. Poliisin mukaan palo oli tahallisesti sytytetty, ja erikoisjoukot tutkivat tapausta.
Pormestari Dieter Reiter (SPD) vahvisti, että Oktoberfestiin kohdistui ”vahvistettu pommiuhka”. Uhkaus saapui tekijältä kirjeitse, ja viranomaiset epäilevät sen liittyvän myös muihin kohteisiin Münchenissä, mukaan lukien Theresienwiese.
Epäilty on saattanut panostaa vanhempiensa kodin räjähteillä, sytyttänyt sen palamaan ja tehnyt itsemurhan. Alueelta löytyi useita palaneita ajoneuvoja, muun muassa autoja ja minibussi.
Poliisi on eristänyt Lerchenaun alueen, joka sijaitsee lähellä hiljattain tapahtunutta väkivaltaista ryöstöä. Kansalaisia kehotetaan pysymään poissa alueelta, ja liikenteessä on odotettavissa merkittäviä häiriöitä.
Lähde: European Conservative