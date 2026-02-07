Muovipossu suututti muslimijohtajan

Herkkukaupan brändipossu joutui kulttuurikiistan keskelle, vaikka liikkeessä työskentelee myös muslimitaustaisia työntekijöitä.

Italian Padovan historiallisella Piazza dei Signorilla avattu uusi herkkukauppa joutui yllättäen kulttuurikiistan keskelle, kun liikkeen ikkunassa oleva muovinen possu herätti paheksuntaa paikallisen muslimiyhteisön edustajissa. Possu on osa ”Mortadella… e Non Solo” -nimisen herkkukaupan brändiä, joka mainostaa voileipiä ja suolattuja lihoja, jotka valmistetaan pääasiassa sianlihasta.

Il Giornalen mukaan alueellisen muslimiyhteisön varapuheenjohtaja Salim El Mauoed vaati possun poistamista, koska hänen mukaansa se on “huonolla maulla tehty” ja loukkaa alueella liikkuvia muslimeja. Hän toivoi sekä yrittäjän että viranomaisten puuttuvan asiaan.

Lain näkökulmasta vaatimukselle ei kuitenkaan ole perusteita. Possu esiintyy liikkeen logossa, markkinointimateriaaleissa ja sosiaalisen median sisällöissä – se on olennainen osa yrityksen identiteettiä.

El Mauoedin ulostulo herätti välittömästi vastareaktioita. Useat paikalliset poliitikot ja asukkaat pitivät vaatimusta yritystoimintaan puuttumisena ja varoittivat, että tällainen linja murentaa yhteiselon periaatteita. Heidän mukaansa monikulttuurisessa yhteiskunnassa on siedettävä toisten kulttuurisia ja kulinaarisia symboleja, etenkin silloin kun ne eivät ole suunnattu ketään vastaan.

Myös osa muslimiyhteisöstä suhtautui kriittisesti vaatimukseen. Osa katsoo, että uskonnollisten kieltojen ei tule määritellä julkisen tilan visuaalista ilmettä. Toiset taas pelkäävät, että jos täysin laillisia kaupallisia symboleja aletaan poistaa uskonnollisin perustein, syntyy vaarallinen ennakkotapaus.

Tilannetta tekee entistä kiinnostavammaksi se, että liikkeessä työskentelee myös muslimitaustaisia työntekijöitä. He ovat puolustaneet possua julkisesti ja todenneet, että kyseessä on vain yrityksen tuotteita kuvaava symboli, eikä sen tarkoitus ole loukata ketään.

Muovipossu seisoo edelleen ikkunassa – ja Padovassa keskustelu jatkuu.

