Murhasyyte Espoon Nöykkiössä tapahtuneesta henkirikoksesta

Syyttäjät ovat nostaneet syytteen yhtä henkilöä vastaan murhasta. Epäilty rikos tehtiin marraskuussa teräasetta käyttäen yksityisasunnossa Espoon Nöykkiössä, jossa 21-vuotiaan miehen epäillään aiheuttaneen tuntemansa 19-vuotiaan miehen kuoleman raa’alla tavalla.

Perjantaiaamuna 21.11.2025 poliisi sai tehtävän yksityisasunnolle Espoon Nöykkiössä. Asunnon asukkaat olivat 21-vuotias mies sekä hänen entinen seurustelukumppaninsa, tapahtuma-aikaan 18-vuotias nainen.

Poliisin saapuessa paikalle olivat asunnossa siellä asuva nainen sekä uhri, johon oli kohdistettu runsaasti väkivaltaa. Uhri menehtyi vammoihinsa ennen poliisin saapumista paikalle.

Tekijä oli saapunut varhain aamulla 21.11. asunnolleen ja tavannut sieltä ennestään tuntemansa miehen entisen seurustelukumppaninsa kanssa. Miehen katsotaan aiheuttaneen uhrille asunnossa olleella veitsellä kymmeniä vammoja. Epäillyn entinen seurustelukumppani soitti hätäkeskukseen.

Poliisi tavoitti pian paikalle saavuttuaan rikoksesta epäillyn 21-vuotiaan miehen ja otti tämän kiinni. Hyvin pian tutkinnan alettua selvisi, että naista ei ollut syytä epäillä rikoksesta.

Syytenimike on murha, sillä tekotavan katsotaan olevan erityisen raaka. Motiivin uskotaan liittyvän mustasukkaisuuteen.

Asian pääkäsittely alkaa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa 18.3.2026.