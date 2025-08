”Murhayritykset ovat hauskoja, kunhan ne kohdistuvat ”oikeisiin” ihmisiin – tuomioistuin vapauttaa vasemmistolaisen koomikon

Saksalainen vasemmistolaiskoomikko Sebastian Hotz paremmin tunnettu nimeltä ”El Hotzo” pitää murhayrityksiä hauskoina – kunhan ne kohdistuvat ”oikeisiin” ihmisiin. Tuomioistuin on nyt antanut hänelle päätöksen asiassa: hänen lausuntonsa epäonnistuneesta Trumpin murhayrityksestä ”kuuluvat sananvapauden piiriin”.

Koomikko Sebastian Hotz, joka tunnetaan paremmin nimellä ”El Hotzo”, vapautettiin syytteistä viime viikon rikosoikeudenkäynnissä Berliinin käräjäoikeudessa. Häntä oli syytetty yllyttämisestä rikokseen ja yleisen rauhan häiritsemisestä. 29-vuotias Hotz oli verrannut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin epäonnistunutta murhayritystä ”viimeiseen bussiin” X-julkaisussaan ja kirjoittanut: ”joka valitettavasti meni niukasti ohi”.

Tuomari Andrea Wilms totesi, että ”kyseessä oli ’laillinen satiiri’. Hyvänmaun rajoista voi olla eri mieltä, mutta Hotzin lausunto oli taiteellisen vapauden rajoissa.” Hotz itse sanoi olevansa ’hieman kiistanalaisempi’ kuin useimmat koomikkokollegansa.

Syyttäjäviranomaiset perustelivat päätöstään koomikon seuraajamäärällä.

Syyttäjäviranomaiset olivat vaatineet koomikolle 6 000 euron ”lievän sakon”. He katsoivat, että hänen julkaisunsa ”Minusta on aivan fantastista, kun fasistit kuolevat” saattoi häiritä yhteiskunnallista ilmapiiriä – etenkin niiden ”laajan näkyvyyden” vuoksi: ”El Hotzolla” on pelkästään X:ssä noin 740 000 seuraajaa.

Heti viime vuotisen julkaisunsa jälkeen hän herätti suurta paheksuntaa. Esimerkiksi silloinen Saksan liittopäivien varapuhemies Wolfgang Kubicki (FDP) kirjoitti X:ssä, että hän oletti syyttäjänviraston ottavan koomikon lausunnot huomioon.

Myös hänen silloinen työnantajansa RBB otti etäisyyttä Hotziin. Hän ei saanut enää juontaa ohjelmaa ”Theoretisch cool”. Ohjelmapäällikkö Katrin Günther sanoi aiheesta, että hänen lausuntonsa eivät olleet ”yhtenäisiä RBB:n edustamien arvojen kanssa”.

Oikeuden päätös: ”Tällaiset keskustelut ovat ”pikemminkin toivottava osa demokraattista yhteiskuntaa”.

”Tiergartenin käräjäoikeus tuli siihen tulokseen, että lausunnot eivät olleet rangaistavia. Tuomioistuin vapautti vastaajan, joka oli jo pääkäsittelyn alussa myöntänyt kirjoittaneensa kirjoitukset. Lausunnot olivat ”selvästi komiikkaa”, eivätkä ne selvästikään olleet vakavasti tarkoitettuja”, puheenjohtaja sanoi tuomion suullisissa perusteluissa. Tästä syystä lausunnot eivät todennäköisesti häirinneet yleistä rauhaa. Näin ollen rikoksessa ei ollut lakisääteistä osatekijää, ja syytetty oli vapautettava oikeudellisista syistä.

Se, että lausunnot olivat herättäneet kiistanalaisia keskusteluja, ei myöskään johtanut rikosoikeudelliseen vastuuseen. ”Tällaiset keskustelut ovat pikemminkin toivottava osa demokraattista yhteiskuntaa. Kukaan ei tuntisi kutsumusta väkivallantekoihin tällaisilla räikeän satiirisilla lausunnoilla.”

Tiergartenin käräjäoikeus oli jo kieltäytynyt päästämästä syyttäjää asian käsittelyyn ennen pääkäsittelyä – niin sanotussa välimiesmenettelyssä. Syyttäjänviraston välittömään valitukseen Berliini I:n aluetuomioistuimen muutoksenhakujaosto hyväksyi valituksen ja hyväksyi syytteen pääkäsittelyyn.

Syyttäjänvirasto oli esittämässään vetoomuksessa vaatinut, että vastaaja todetaan syylliseksi yllyttämisestä rikokseen ja että hänelle määrätään 40 päiväsakkoa, eli 150 euroa päivää kohti, yhteensä 6 000 euroa.

Puolustusasianajajat olivat pyytäneet vapauttavaa tuomiota. Tuomio ei ole lopullinen. Syyttäjänvirasto voi valittaa tuomiosta Berliinin I:n aluetuomioistuimeen tai kassaatiokysymyksestä muutoksenhakutuomioistuimeen. Syyttömyysolettamaa sovelletaan vastaajaan mahdolliseen lopulliseen tuomioon asti.

Lähde: Junge Freiheit

