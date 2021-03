Muslimeja ja Lähi-idän politiikkaa koskeva kiista eskaloitui Jyväskylässä sanailuksi ja yhteenotoksi, jossa aseena oli pitkä veitsi

Syyskuussa 2018 Jyväskylässä kolmelle iranilaismiehelle syntyi ravintolassa kiista muslimien toiminnan järkevyydestä ja Iranin politiikasta.

Ateistiksi tunnustautunut iranilainen näytti kahdelle muulle puhelimestaan videon, jonka hänen tuntemansa afgaaniperhe oli näyttänyt edellisiltana lapsilleen. Videossa lapsia valmisteltiin itsemurhaiskuun rakentelemalla pommivöitä.

Ateistin mukaan lapsille ei tulisi näyttää sellaisia videoita vaan sen sijaan ”opettaa yhteiskunnallisia asioita”. Ateistin kaveri puolestaan ihmetteli, miksi muslimit ylipäätään opettavat sellaisia asioita lapsille.

Kolmas iranilainen, ravintolassa töissä ollut, sydämistyi täysin. Tilanne eskaloitui yleiseksi Lähi-idän ja Iranin politiikkaa koskevaksi kiivaaksi väittelyksi, jonka aikana työntekijästä kuoriutui Iranin islamilaisen tasavallan hallituksen kannattaja. Ateisti ja muslimien toiminnan järkevyyttä epäillyt kaveri sen sijaan osoittautuivat hallitusta vastustaviksi, maanpaossa olevan Iranin oppositiopuolueen kannattajiksi.

Hallitusta vastustava kaksikko poistui pikaisesti ravintolasta vain havaitakseen, että hallitusta tukeva työntekijä seurasi perästä pitkä veitsi kädessään

– Minä tapan sinut, hallituksen kannattaja huusi ateistin kaverille.

Seurasi lievä yhteenotto, jonka aikana väliin mennyt ateisti sai pienen viillon sormeensa.

Oikeudessa asiaa käsiteltäessä tappouhkausten kohteena ollut ateistin kaveri kertoi pelänneensä toden teolla, sillä hänen kertomansa mukaan Iranin hallituksen kannattajat kohdistavat Euroopassakin väkivaltaisia iskuja hallitusta vastustaviin henkilöihin.

Hän muistutti, että hallituksen kannattajat ovat eliminoineet hallituksen vastustajia esimerkiksi Saksassa, Ranskassa, Ruotsissa ja Belgiassa. Ihmisiä on myös kidnapattu.

Ateisti vahvisti käsityksen. Vaikka hän ei kyennyt osoittamaan, että työntekijä olisi ”Iranin valtion mies tai vakooja”, ”pahalla päällä” tämä oli joka tapauksessa ollut. Kaverin pelot olivat aiheellisia, sillä Iranin hallitus oli ateistinkin mukaan kohdistanut iskuja hallituksen vastustajia kohtaan Euroopassa.

Yhteenoton osapuolet kertoivat oikeudessa ja esitutkinnassa erilaisia tarinoita poliittisesta väittelystä ja sanailusta sen aikana. Ilmassa oli lennellyt sanontoja kuten ”äitisi on huora ja parittaja”, ”jos sinulla on munaa niin tule ulos”, ”haista paska”, ”panen siskoasi” sekä lopulta ”varokaa, sillä on veitsi kädessä!”.

Keski-Suomen käräjäoikeus katsoi, että koska osapuolten kertomukset erosivat toisistaan niin paljon, että vaihtoehtoiselle tapahtumien kululle jäi varteenotettava mahdollisuus, Iranin hallituksen kannattajaa vastaan nostettu syyte tapon yrityksestä hylättiin.

Sen sijaan syytteet pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta tuottivat Iranin hallituksen kannattajalle 4 kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen sekä korvaukset Iranin hallituksen vastustajille. Veitsestä haavan sormeensa saaneelle ateistille hallituksen kannattaja määrättiin maksamaan 500 euroa ja muslimien toiminnan järkevyyttä epäilleelle ateistin kaverille 1000 euroa.

Iranin islamilaisen tasavallan hallituksen kannattajan oikeudenkäyntikulut 2523 euroa jäävät Suomen valtion vahingoksi.

Tuomio ei ole lainvoimainen.



