Muslimien joukkorukoukset järkyttävät Puolaa: ”Meidän on suljettava rajat ennen kuin meistä tulee Ruotsi!”

Puola muuttuu nopeasti, ja muslimien joukkorukoukset Eid al-Fitrin aikana herättävät nyt voimakkaita reaktioita puolalaisten keskuudessa.

Videoleikkeet suurista väkijoukoista useissa Puolan kaupungeissa leviävät verkossa, ja niitä käytetään esimerkkinä siitä, miten aiemmin homogeeninen maa muistuttaa nopeasti Saksan, Ranskan ja Belgian kaltaisia monikulttuureja.

”En olisi arvannut, että Puola yhdistetään islamiin. Olen nähnyt verkossa monia videoita, joissa muslimit juhlivat Bajramia. Hurjia väkijoukkoja, jotka eivät mahtuneet moskeijoihin”, sanoo vaikutusvaltaisen puolalaisen Do Rzezcy-lehden päätoimittaja Paweł Lisicki.

Hän varoittaa, että Puola on toistamassa samoja virheitä kuin muut Länsi-Euroopan maat.

”Seuraamme länttä kuiluun.”

Myös poliitikot reagoivat voimakkaasti tähän kehitykseen. Oikeistolaisen Confederation-puolueen presidenttiehdokas Slawomir Mentzen vaatii välittömiä toimia, jotta Puola ei seuraisi Ruotsin ja muiden vastaavien maiden jalanjälkiä:

”Meidän on suljettava raja muslimimaista tulevilta maahanmuuttajilta välittömästi! Ennen kuin on liian myöhäistä, ennen kuin Puolasta tulee samanlainen kuin Yhdistyneestä kuningaskunnasta, Ranskasta tai Ruotsista. Tämä on viimeinen mahdollisuus. Meidän on alettava karkottaa heidät sen sijaan, että yritämme integroida heitä!” hän kirjoittaa X:ssä.

Poland is becoming increasingly "multicultural" as immigration numbers ramp up.

First video from Gdańsk and second video from Kraków. pic.twitter.com/t5jYNpYUdg

