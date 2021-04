Muslimien määrä kasvoi merkittävästi Saksassa

Saksassa asuu yli viisi miljoonaa muslimia, mikä on lähes miljoona enemmän kuin viisi vuotta sitten. Tutkimus osoittaa, että maahantulijoiden alkuperä ja uskonnollisuus ovat merkittävästi muuttuneet.

Muslimimaista saapuneiden määrä Saksassa on lisääntynyt noin 900 000 viimeisten kuuden vuoden aikana. Liittovaltion maahanmuutto- ja pakolaisviraston (BAMF) mukaan muslimeja on nyt Saksassa noin 5,6 miljoonaa, mikä vastaa 6,7 prosenttia koko väestöstä.

Turkkilaistaustaiset muslimit ovat edelleen suurin islaminuskoisten ryhmä. Heitä on 45 prosenttia eivätkä he siten ole enää enemmistönä. Kärkisijan menetys johtuu siitä, että Lähi-idästä saapuneiden muslimien määrä on kasvanut keskimääräistä nopeammin viimeisten kuuden vuoden aikana. Saksan liittotasavallassa asuu nyt 1,5 miljoonaa arabimaista saapunutta muslimia.

Maahanmuuttajataustaiset henkilöt, joiden juuret ovat muslimimaissa, ovat huomattavasti uskonnollisempia kuin ihmiset, joilla ei ole siirtolaistaustaa. Yli kaksi kolmasosaa heistä noudattaa erityisiä ruokavaliomääräyksiä, ja lähes 40 prosenttia rukoilee päivittäin.

BAMF:n sosiologi Anja Stielsin kertoo, että sukupolvien tai eri ikäryhmien välillä ei juurikaan ole eroja. Naiset ovat kuitenkin yleensä uskonnollisempia kuin miehet.

Islamilaiset yhdistykset edustavat noin 25 prosenttia Saksan muslimeista. Yhdistykset ovat usein riippuvaisia ​​muista maista.

Lukuisten ulkomaisten järjestöjen taloudellista ja ideologista riippuvuutta pidetään Saksassa ongelmallisena. Erityisesti esille nousee muslimien suurin järjestö Ditib, mikä johtuu sen yhteyksistä Diyanetiin, Turkin uskonnollisten asioiden virastoon.

