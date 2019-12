Musliminainen sai Minnesotassa 120 000 dollarin korvaukset jouduttuaan riisumaan hijabin vankilakuvan ottoa varten

Jokaisen vangin odotetaan suostuvan tunnistuskuvan ottamiseen ja vaihtavan omat vaateensa vankilan vaatteisiin, mutta minnesotalainen musliminainen Aida Shyef Al-Kadi ei halunnut täyttää odotuksia. Hänet oli lopulta pakotettu riisumaan hijabinsa kuvan ottamista varten, josta suivaantuneena nainen nosti oikeuskanteen. Oikeuskäsittelyltä välttyäkseen Minnesota teki naisen kanssa sovintosopimuksen ja maksoi tälle 120 000 dollarin korvauksen.

57-vuotias Al-Kadi sanoi, että hänen saamansa kohtelu Ramsayn vankilassa vuonna 2013 kuuluu hänen elämänsä nöyryyttävimpiin ja vahingollisimpiin kokemuksiin. Oikeuskanteessa nainen väitti, että piirikunta loukkasi hänen perustuslaillisia oikeuksiaan ja syrji häntä uskonnon vuoksi. Al-Kadi ei halua Guardianin mukaan yhdenkään musliminaisen joutuvan kokemaan saman kuin hän.

Tuomari oli antanut Al-Kadista pidätysmääräyksen tämän jätettyä saapumatta oikeuden istuntoon, jossa oli tarkoitus käsitellä Al-Kadin liikennerikkomusta.

Kun Al-Kadi antautui ja saapui vankilaan, hänen käskettiin riisua hijab ja pitkä, koko vartalon peittävä abaya. Naisen vastusteltua hänet vietiin selliin, missä hän riisui hijabinsa miespuolisen vanginvartijan ollessa paikalla.

Nainen sanoi suostuneensa kuvan ottamiseen ehdolla, että kuvaa ei koskaan julkaistaisi missään. Myöhemmin kuva kuitenkin löytyi eräältä internet-palvelimelta. Kuvan ottamisen jälkeen vartijat antoivat naiselle lakanan hijabin korvikkeeksi, minkä jälkeen häntä pyydettiin riisumaan abaya ja laittamaan päälleen vanginvaatteet.

Sovintosopimuksen myötä piirikunnan vankila on laatinut erityisohjeet kuinka toimia kuvaustilanteissa henkilöiden kanssa, joilla on uskonnollisia päähineitä. Piirikunta on myös sopinut, että Al-Kadin kuvan kaikki kopiot – myös sähköiset – tuhotaan.