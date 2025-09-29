Musta mies ajoi humalassa valkoisen äidin yli – jatkoi ajoa ruumis tuulilasillaan

Kuoleva nainen oli tipahtanut tuulilasilta noin kahdeksan korttelin ajon jälkeen.

Xavier Omar Rigby niminen musta mies Yhdysvaltojen Floridasta on syytettynä valkoisen naisen yliajamisesta päihtyneenä.

Rigby oli ajanut ylinopeutta alkoholin vaikutuksen alaisensa St. Petersburgin kaupungissa, kun hän törmäsi autollaan sähköpyörällä kulkeneeseen valkoiseen äitiin nimeltä Kjersten Aileen-Hermance Strang niin lujaa, että nainen oli lentänyt ajoneuvon tuulilasia päin.

Musta ei ollut pysähtynyt ja soittanut hätäkeskukseen, vaan oli jatkanut ajamista kuoleva nainen tuulilasillaan noin kahdeksan korttelin ajan ennen kuin Strang oli lopulta tipahtanut auton päältä kadulle. Ensihoitajat totesivat hänet myöhemmin kuolleeksi.

Rigby oli ajanut noin mailin päähän törmäyspaikalta ja pysähtynyt viinakaupan luo, jossa poliisi otti hänet lopulta kiinni. Poliisi oli kuvaillut mustan haisevan alkoholilta ja puhuneen sammaltaen.

Aiempaakin rikostaustaa omaava Rigby on asetettu syytteeseen muun muassa ajoneuvolla tehdystä henkirikoksesta tämän jätettyä Strangin kuolemaan hänen auttamisensa sijaan.

Lähde: New York Post

