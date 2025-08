Musta naisvaltuutettu: ”Väkijoukon raa’asti pahoinpitelemät valkoiset ihmiset kerjäsivät selkäänsä”

Yhdysvalloissa Cincinnatin kaupunginvaltuuston väliaikainen puheenjohtaja Victoria Parks kommentoi, että hänen kaupungissaan kadulla armottomasti pahoinpidelty valkoinen pariskunta ”kerjäsi selkäänsä”. Kommentit tulivat sen jälkeen, kun hän oli nähnyt videon, joka esitti tapahtumien kulun 28. heinäkuuta aamuyöllä. Videolla näkyi, kuinka kaksi miestä alkoi tappelemaan, kun muut yrittivät erottaa heidät.

”He kerjäsivät selkäänsä”, Parks kirjoitti kommentissaan videoon, joka oli julkaistu hänen kahdesta Facebook-profiilistaan. ”Olen kiitollinen tästä koko tarinasta.”

”Koko tarina” on kuitenkin se, että kaksi miestä, nuori musta mies ja vanhempi valkoinen mies, olivat riidelleet keskenään ennen väkivaltaisuuksia. Joukkotappelu sai väitetysti alkunsa seuraavista tapahtumista, jotka näkyvät videolla:

Video posted to Facebook alleging this was the start of the altercation in Cincinnati on July 26th that left two people seriously injured pic.twitter.com/X9gklLojn4

Videolla näkyy, kuinka aiemmin riitaan osallistunut valkoinen mies joutuu väkivaltaisen väkijoukon hyökkäyksen kohteeksi, kun yli 100 ihmistä seisoo ympärillä katsomassa hyökkäystä ja kuvaamassa sitä puhelimillaan. Kun mies on pahoinpidelty, valkoinen nainen joutuu hyökkäyksen kohteeksi yrittäessään auttaa miestä. Nainen lyödään maahan, hän menettää tajuntansa, ja hänen suustaan valuu verta.

Parks on ollut kaupunginvaltuustossa tammikuusta 2022 lähtien ja sitä ennen hän oli komissaari Todd Portunen kansliapäällikkö vuosina 2016–2019. Hänen ansioluettelossaan todetaan, että hän on työskennellyt ”mahdollisuuksien laajentamiseksi heikommassa asemassa oleville yhteisöille” ja ”johtanut rasismin luokittelemista kansanterveysuhaksi koskevan lain hyväksymistä”.

Parks on sanonut, että tapa ”parantaa yleistä turvallisuutta” on ”huolehtia ihmisten yleisestä hyvinvoinnista”. Hän tukee kaupungin ylläpitämiä asunto-, ruoka- ja työllisyysohjelmia.

Viisi henkilöä on asetettu syytteeseen ja kolme pidätetty sen jälkeen, kun video katutappelusta, jossa väkijoukko pahoinpiteli valkoisen pariskunnan Cincinnatin kaduilla, levisi verkossa. Perjantain ja lauantain välisenä yönä 26. heinäkuuta tapahtunut välikohtaus herätti kansallista huomiota väkijoukon väkivallan ja poliisin poissaolon vuoksi.

Pormestariehdokas Cory Bowman kommentoi ”Cincinnatin kaupunginvaltuuston jäsenen todellisia kommentteja sosiaalisessa mediassa …”

Cincinnatin poliisipäällikkö sanoi, että 100 todistajasta vain yksi henkilö soitti hätänumeroon. Bowman kirjoitti Facebookissa, että ”Poliisipäällikkö sanoi, että ‘Vain yksi hätänumeroon soitettu puhelu ilmoitettiin klo 3.06’. Tämä on TÖRKEÄ VALHE. Minulla on kuvakaappaus henkilöstä, joka soitti klo 3.03 ja sanoi, että ‘Hätäkeskuspäivystäjä oli töykeä ja ylimielinen’”.

Puhuessaan tapahtumasta varapresidentti ja Ohion kotoisin oleva JD Vance sanoi, että hän ”näki väkivaltaisten roistojen joukon pahoinpitelevän viatonta henkilöä, ja se on kuvottavaa”. Hän vaati, että kaikki osalliset saatetaan syytteeseen.

”Aikuinen mies löi yllättäen keski-ikäistä naista”, hän sanoi. ”Tuon henkilön pitäisi joutua vankilaan pitkäksi aikaa – ja rehellisesti sanottuna hänellä oli onnea, ettei paikalla ollut ketään parempia ihmisiä, koska he olisivat hoitaneet asian itse.”

JD Vance on the recent violent mob in Cincinnati:

“I hope every single one of those people who engaged in violence is prosecuted to the furthest extent of the law.”

pic.twitter.com/MF2Km0Noil

— The Post Millennial (@TPostMillennial) July 30, 2025