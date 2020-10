Muutoksia turvapaikkapolitiikkaan ei luvassa – perussuomalaiset maahanmuuton ongelmista: ”Tämä on yksiselitteisen vahingollista”

Perussuomalaiset sanoivat suullisella kyselytunnilla tänään odottavansa kauhulla, minkälaiseen ratkaisuun EU:n jäsenmaat pääsevät komission uudesta taakanjakoesityksestä.

Uudessa paketissa jäsenmaiden olisi valittava, että ne joko ottavat vastaan siirtolaisia tai maksavat heistä rahaa toiselle valtiolle.

– Jäsenmaa saisi esityksessä kymppitonnin siirtolaisen vastaanottamisesta. Aiotteko te olla tukemassa komission esitystä ihmisten siirtelystä rahaa vastaan? Ja toiseksi: Tällainen summa ei riitä kuin muutaman kuukauden oleskeluun, perussuomalaisten kansanedustaja Mari Rantanen huomautti.

Perussuomalaisten linja on Rantasen mukaan selkeä: EU:n ulkorajat pitää sulkea laittomalta siirtolaisuudelta eikä vetovoimatekijöitä kuten taakanjako tule hyväksyä.

Hallituksen linja on ”rakentava” – muutoksia turvapaikkapolitiikkaan ei luvassa

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) vastasi, että Suomi on rakentava EU-keskustelija ja etsii ratkaisuja. Ohisalo huomautti, että EU:n ulkorajoja valvovan Frontexin resurssien parantaminen on osa komission pakettia.

Ohisalon aikaisemmat lausunnot ulkorajavalvonnasta ihmetyttivät Rantasta, sillä sisäministeri on tuominnut alkuvuodesta Kreikan valtion toimet, kun se sulki rajansa laittomasti Turkista pyrkineille. Ohisalo myös korosti edelleen, että turvapaikanhakuoikeus on kaikilla ja kaikki hakemukset pitää käsitellä.

Ilmeisesti ulkorajavalvonta ei siis tule tarkoittamaan pikakäännytyksiä.

Maahanmuutto vahingoittaa taloutta, turvallisuutta ja lisää rikollisuutta

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho huomautti, että heikosti kotoutuvan ulkomaalaisväestön määrä kasvaa tasaisen varmasti etenkin pääkaupunkiseudulla. Tämä väestökehitys vahingoittaa kuntien ja valtion taloutta, pahentaa asuntotilannetta, lisää rikollisuutta ja turvattomuutta.

– Nämä ovat mitattavia kylmiä tosiasioita. Maahanmuutto, lähinnä Afrikasta ja Lähi-idästä, on yksiselitteisen vahingollista ja se on sitä vahingollisempaa mitä enemmän sitä on. Tämä ei koske vain Suomea, vaan se koskee kaikkia Länsi-Euroopan maita.

– Herätäänkö näihin tosiasioihin myös Suomen hallituksessa vai jatketaanko unissakävelyä, Halla-aho kysyi.

Ohisalo väisti kysymyksen sanomalla, että Suomen sisäisen turvallisuuden suurin uhka on syrjäytyminen ja hallitus tekee töitä sen ehkäisemiseksi.