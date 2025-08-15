Kotimaa Politiikka Rikos

Myymälävarkauksien 21,9 % nousu alkuvuoden aikana alkaa vaikuttamaan jo Alkojenkin arkeen

15.8.2025 07:05
Lisää kommentti
Toimitus
31 Katselukertoja
Kuva: Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 / Santeri Viinamäki

Helsingin Katajanokassa sijaitsevan Alkon täytyy pitää oviaan lukittuina kellon ympäri ja asiakkaat joutuvat odottamaan myyjää päästäkseen sisälle asioimaan. Kasvussa oleva myymälävarkaus ajaa jo monia liikkeitä varotoimiin asiakaskokemuksen kustannuksella.

Helsingin sanomat uutisoi pääkaupunkiseudulla sijaitsevien Alkojen ahdingosta näpistelijöiden kynsissä. Alueen palvelujohtaja Tatu Vanninen kertoo, että Katajanokassa ovien lukitsemisen lisäksi vielä vartiointiakin liikkeessä on lisätty.

”Sieltä lähtee niin paljon tuotteita maksamatta, niin jotenkin meidän täytyy siihen reagoida”, kommentoi Vanninen tilannetta.

Helsingin Ullanlinnan Alkossa puolestaan on päädytty säilyttämään viskipulloja ainoastaan kaupan varastossa, koska myyntihyllyistä niitä varastettiin niin paljon. Alkon turvallisuuspäällikkö Hannu Huhtanen on jo kesäkuussa kuvaillut lisääntyneitä myymälävarkauksia suureksi ongelmaksi.

Tilastokeskus ilmoittaa, että maanlaajuisesti myymälävarkaudet kasvoivat vuoden 2025 tammi maaliskuussa lähes 22 %. Myymälävarkaudet eivät ole paikallinen ongelma tai rajoitu vain tiettyihin liikkeisiin, vaan ne ovat kasvussa koko maassa.

Päivittäistavarakaupoissa rikollisuutta vastaan kamppaillaan näkyvimmin sulkemalla itsepalvelukassoja. Useiden kauppiaiden havaintojen mukaan tuotteiden omatoiminen skannaaminen herättää asiakkaassa liian usein kiusauksen jättää osan ostoksistaan skannaamatta.

(Kirjoittanut: Ilari Lapikisto)

Lähteet: Helsingin Sanomat, Tilastokeskus

Tilaa
Ilmoita
0 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Tagit

Uusimmat uutiset