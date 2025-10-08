Naantalilaisopettaja tuottaa ammattimaista pornoa – kaupunginjohto yllättyi

Naantalilainen yläkoulun opettaja on rakentanut kansainvälisen pornotähden uraa koulun arjen rinnalla. Tapaus tuli kaupungin tietoon tiistaina.

Naantalissa työskentelevä yläkoulun opettaja on ryhtynyt julkaisemaan ammattimaista pornografista sisältöä verkossa. Helsingin Sanomien mukaan opettajan videotuotanto on laajentunut viime keväästä lähtien, ja osa sadoista videoista on kuvattu ulkomailla.

Kaupunginjohtaja Laura Leppänen vahvistaa, että tapaus tuli kaupungin tietoon tiistaina. ”Tämä tuli meille yllätyksenä”, Leppänen kommentoi lyhyesti. Kaupunki on aloittanut asian selvittämisen, mutta tarkempia toimenpiteitä ei vielä avata.

Pornografian tuottaminen on Suomessa laillista, mikäli kaikki osapuolet antavat suostumuksensa. Silti opettajan rooli herättää kysymyksiä toiminnan sopivuudesta lastenkasvatusalalla.

HS ei tavoittanut opettajaa kommentoimaan asiaa tiistai-iltapäivään mennessä. Vuonna 1985 syntynyt mies on toiminut pitkään videotuotannon parissa, ja hänen yrityksensä on rekisteröity elokuvien ja videoiden tuotantoon jo vuonna 2007. Yritys on edelleen aktiivinen Varsinais-Suomessa ja kuuluu ennakkoperintä- sekä arvonlisäverorekisteriin.

Opettaja aloitti työnsä Maijamäen yläkoulussa pari vuotta sitten. Hän toimii luokanopettajana ja opettaa kolmea eri oppiainetta. Aikuisviihdesisältöjen julkaiseminen alkoi viime vuoden keväällä, ja videoita on julkaistu muun muassa OnlyFansissa, Pornhubissa ja LoyalFansissa. Yksi tuoreimmista videoista julkaistiin alle viikko sitten.

Tiistaina iltapäivällä osa tileistä poistettiin näkyvistä. Videoiden perusteella osa sisällöstä on kuvattu ulkomailla – esimerkiksi Tallinnan kaupunkinäkymä on tunnistettavissa yhdestä videosta. Opettaja on etsinyt kuvauskumppaneita Suomesta ja muualta Euroopasta eri verkkosivustoilla, ja hän on jakanut sisältöään aktiivisesti Redditissä.

Videoita julkaissut mies käytti nimimerkkiä The Epic Aaron, mutta tiistaina hän poisti useita tilejään verkosta.

