Näin EU haluaa päästä tehokkaammin eroon turvapaikanhakijoista

EU haluaa helpottaa turvapaikanhakijoiden karkottamista uudella ”yhteisellä eurooppalaisella palautusjärjestelmällä”. Ehdotuksen mukaan palautuskeskuksia voidaan perustaa esimerkiksi kolmansiin maihin. Mutta ehdotus on saanut myös kritiikkiä.

Euroopan komissio ehdotti tiistaina uuden ”yhteisen eurooppalaisen palautusjärjestelmän” käyttöönottoa. Lausunnon mukaan sen pitäisi mahdollistaa ”nopeammat, yksinkertaisemmat ja tehokkaammat menettelyt” palautuksia varten. ”Tällä hetkellä vain noin 20 prosenttia ihmisistä, joille on tehty palautuspäätös, matkustaa pois Euroopasta”, kritisoi komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen (CDU). ”Se on aivan liian vähän.”

Muutoksen aikaansaamiseksi komissio aikoo ottaa käyttöön useita seikkoja, kuten

”Selkeät ehdot” turvapaikanhakijoiden säilöönotolle, jos pakenemisen vaara on olemassa. Jatkossa säilöönoton pitäisi voida kestää 24 kuukautta nykyisen 18 kuukauden sijasta.

”Selvät seuraukset” turvapaikanhakijoille, jotka kieltäytyvät yhteistyöstä, esimerkiksi elatusmaksujen peruuttaminen.

Jäsenvaltioiden palauttamispäätösten vastavuoroinen tunnustaminen.

Sopimusten tekeminen palautuskeskusten perustamisesta EU:n ulkopuolisiin kolmansiin maihin. Näiden keskusten on tarkoitus ottaa vastaan turvapaikanhakijoita, jotka oleskelevat laittomasti Euroopan unionissa.

EU:n jäsenvaltioiden velvollisuus tarkistaa varhaisessa vaiheessa, aiheuttaako turvapaikanhakija turvallisuusriskin.

Komissio korostaa myös turvapaikanhakijoiden suojelutoimia

Samalla komissio korostaa, että koko palautusprosessin aikana on noudatettava ”tiukkoja suojatoimia”. Esimerkiksi muutoksenhakuoikeuksia on noudatettava, alaikäisiä ja perheitä on suojeltava ja ”palauttamiskiellon periaatetta” on kunnioitettava. Erityisesti alaikäisiä ei saisi karkottaa EU:n ulkopuolelle suunniteltuihin palautuskeskuksiin.

Komissio totesi, että nykyisin on käytössä useita erilaisia järjestelmiä rinnakkain, mikä suorastaan houkuttelee väärinkäytöksiin. Siksi tarvitaan nykyaikainen, yksinkertaisempi ja tehokkaampi oikeudellinen kehys. Komissio voi kuitenkin vain tehdä ehdotuksia. EU:n parlamentin ja neuvoston olisi hyväksyttävä toimenpidepaketti. Nykyinen palautusdirektiivi on vuodelta 2008.

Liittovaltion sisäministeri Nancy Faeser totesi tiistaina, että ”Euroopan tasolla tarvitaan tehokas palautusjärjestelmä”. Painopisteen on oltava ”maasta poistumisvelvollisten kattavissa velvoitteissa ja seuraamuksissa, jos niitä rikotaan”. Kritiikkiä tuli EU-parlamentin vihreiltä: europarlamentaarikko Tineke Strik kritisoi, että ”komissio pyrkii tyydyttämään populisteja”. AfD:n europarlamentaarikko Mary Khan sanoi parlamentissa tiistaina, että komissio haluaa ”pitää yllä näennäisyyttä ja saada ihmiset uskomaan, että se todella ryhtyy toimiin massamaahanmuuttoa vastaan”.

Lähde: Junge Freiheit

