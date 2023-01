Näin verotus muuttuu tänä vuonna – kotitalousvähennys yksi merkittävimmistä muutoksista

Vuodenvaihde tuo tullessaan sekä verohelpotuksia että veron kiristyksiä. Veronmaksajain Keskusliiton mukaan tuloverotuksen muutokset ovat kuitenkin lähinnä hienosäätöä.

Tänä vuonna verottaja tekee muutoksia kansalaisten verotukseen. Joitakin välillisiä veroja kiristetään, mutta tuloverotusta muutos ei juurikaan koske.

Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtisen mukaan yleislinja tälle vuodelle on se, että palkansaajien verotukseen ei tule merkittäviä muutoksia.

– Tavalliseen kansalaiseen vaikuttavia muutoksia on aika vähän. Ansiotulojen, palkkojen ja eläkkeiden verotus pysyy aika lailla samantasoisena, Lehtinen sanoo.

– Verotuksen taso ei muutu sen enempää palkansaajilla kuin eläkeläisilläkään mitenkään merkittävästi. Ei tule helpotusta mutta ei oikeastaan kiristystäkään.

Suurempia veronmaksajien tulotasoon vaikuttavia asioita kuin verotus ovat Lehtisen mukaan eläkkeisiin tulevat indeksikorotukset ja käynnissä olevat palkkaneuvottelut.

– Indeksikorotukset ovat tosi suuria. Työeläkeindeksikin nousee 6,8 prosenttia ja kansaneläkeindeksi 7,8 prosenttia, Lehtinen linjaa.

Myös verotukseen on tehty joitakin muutoksia. Merkittävä muutos on kotitalousvähennyksen jatkuminen tänä vuonna, jota korotettiin vuoden 2022 aikana.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousi viime vuonna 3 500 euroon. Korotus koskee kotitalous-, hoiva- tai hoitotyötä tai öljylämmityksestä luopumista. Tällöin verovähennystä voi hakea 60 prosenttia työstä, jos työn ostaa yritykseltä.

Toinen asia on vuoden alussa voimaan tuleva sähköalennus, jolla on merkitystä niille, joilla on suuret sähkölaskut.

Tammi- ja huhtikuussa sähkölaskuihin myönnetään kotitalousvähennystä kulutetun sähköenergian perusteella. Vähennystä voi saada, jos maksu sähköenergiasta ja perusmaksu ovat vähintään 2 000 euroa. Tämän ylittävältä osalta voidaan myöntää 60 prosentin vähennys, enintään kuitenkin 2 400 euroa. Sähkön siirtomaksu ei oikeuta vähennykseen.

Sähkön myynnin arvonlisäveron määräaikainen alennus kymmeneen prosenttiin tuli voimaan viime joulukuun alussa. Alennus ei koske sähkön siirtomaksuja.

Verohallinto muistuttaa, että ensimmäiseksi on syytä tarkistaa vuoden 2023 verokortissa oleva tuloraja. Jos tuloja on verokortissa liikaa tai liian vähän, kannattaa tehdä uusi verokortti OmaVerossa.

Ansiotuloverotukseen tehdään tänä vuonna yleistä ansiotason nousua vastaavat indeksitarkistukset. Näillä estetään verotuksen kiristyminen ansiotason nousun takia.

Sote-uudistuksen myötä kuntien kunnallisveroprosentteja leikataan 12,64 prosenttiyksikköä, mutta valtionverotusta kiristetään vastaavasti.

Käytännössä tuloverotus kiristyy hieman joissakin tuloluokissa ja vastaavasti helpottaa hieman toisissa tuloluokissa. Esimerkiksi Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan laskelmien mukaan 1 500 euroa kuukaudessa ansaitsevan pienituloisen palkansaajan tuloverotus tiukentuu 0,4 prosenttiyksikköä.

Keskituloisen 3 250 euroa kuukaudessa ansaitsevan palkansaajan tuloverotusta kevennetään 0,1 prosenttiyksikköä ja yli 7 000 euron kuukausituloilla verotusta kiristetään 0,4-0,3 prosenttiyksikköä.

Tupakoitsijan kukkaro on kovilla. Tupakkaveroa on kiristetty jo vuosia ja tänä vuonna sitä kiristetään puolivuosittain. Tammi-heinäkuun korotukset nostavat tupakka-askin hintaa arviolta yhteensä noin 50 senttiä.

Hallitus muuttaa virvoitusjuomaveroa terveysperusteiseen suuntaan. Sokerittomien ja vähäsokeristen juomien virvoitusjuomaveroa alennetaan, mutta sokeripitoisempien juomien veroa kiristetään.

Asuntolainan korot eivät ole enää tänä vuonna vähennyskelpoisia. Vähennysoikeutta on rajoitettu porrastetusti vuodesta 2012 lähtien. Vuonna 2022 enää 5 prosenttia koroista oli vähennyskelpoisia.

Kotimaan henkilökuljetukset muutetaan 10 prosentin verokannan sijasta nollaverokannan alaisiksi tämän vuoden alusta huhtikuun loppuun saakka.

Nollaverokantaa sovelletaan esimerkiksi linja-auto- ja taksikuljetuksiin. Tällä pyritään alentamaan henkilökuljetusten kuluttajahintoja ja parantamaan kotitalouksien ostovoimaa.

Viime vuonna voimassa ollutta matkakuluvähennyksen enimmäismäärän ja oman auton käytön kilometrikohtaisen vähennyksen korotuksen voimassaoloa jatketaan tänä vuonna.

Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten perusteella myönnettävän vähennyksen enimmäismäärä on 8 400 euroa. Oman auton käytön perusteella myönnettävän kilometrikohtaisen vähennyksen määrä on 30 senttiä kilometriltä.

Dieselpolttoaineen hinta nousee hieman tämän vuoden alussa, kun parafiinisen dieselin verotuki poistuu lopullisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa noin kahden sentin litrahinnan korotusta.

Kokonaisuutena veromuutokset ovat siis maltillisia. Veronmaksajien Lehtisen mukaan vuoden 2024 verotukseen saattaa olla tulossa kuitenkin suurempia muutoksia.

– Tämä on vaalikauden viimeinen vuosi. Vuoden 2024 muutoksista päättääkin vaalien jälkeen valittava uusi hallitus.

Lähde: Taloussanomat