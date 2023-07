Näin voit havaita ja suojella lapsiasi nettisaalistajilta

Sosiaalisen median jatkuva kehitys mahdollistaa yhä useammin ja helpommin lasten altistumisen eräänlaisille “nettisaalistajille” eli ihmisille, jotka houkuttelevat ja kalastelevat nuorilta heidän arkaluontoisia tietoja ja kuvia.

Nettisaalistajat ovat ihmisiä, jotka yrittävät kalastella nuorilta heidän arkaluontoisia tietojaan, kuten asuinpaikkaa, onko uhrilla kumppania tai pahimmassa tapauksessa seksuaalista kuva/videomateriaalia uhristaan.

Nuoret ovat kertoneet kokeneensa eniten häirintää sosiaalisenmedian eri alustoilla, kuten Instagram ja Snapchat. Vihjailevista viesteistä aina seksuaalissävytteisiin kuviin ja uhkauksiin.

Varoitusmerkit eli “Red flagit”

NSPCC:n mukaan yksi kahdestakymmenestäviidestä 11-17-vuotiaasta teinistä on lähettänyt, vastaanottanut tai heitä on pyydetty lähettämään seksuaalista sisältöä aikuiselle.

Pelkästään tuntemattomista ihmisistä netissä varoittelu ei ratkaise ongelmaa, sillä Thorn’in 2017 tekemässä tutkimuksessa saatiin selville, että oli lähes yhtä todennäköistä tavata nuoria uhkaava henkilö netissä kuin myös netin ulkopuolella.

Netissä tapahtuvan seksuaalinen häirintä käy usein groomauksen kautta. Groomaus eli grooming tarkoittaa netin välityksellä tapahtuvaa lapsen tai nuoren houkutteluprosessia, jonka tarkoituksena on houkutella lapsi tai nuori seksuaalisiin tekoihin.

On siis hyvä opettaa lapselle mahdolliset varoitusmerkit eli ”red flagit”, joihin kannattaa kiinnittää huomiota tavatessaan netissä uuden ihmisen.

Imartelu: Imartelulla yritetään saada uhrin olo tuntemaan itsensä tärkeäksi tai erityiseksi. Saalistaja yrittää tällä tavoin rakentaa luottamusta hänen ja uhrinsa välille. Imartelua voi olla esim. Ulkonäön tai luonteen jatkuva ylenpalttinen kehuminen.

Nuorelle on hyvä opettaa se, ettei tuntemattomilta saadut imarteluvyöryt ole yleensä normaalia tai että sen tulisi vähintäänkin hieman soittaa herätyskelloja. Tuntemattoman tunteita ei tällaisessa tilanteessa kannata huomioida. Jos ylenpalttinen imartelu alkaa tuntua jo ahdistavalta, on sinulla kaikki oikeus estää kyseinen henkilö ja kertoa siitä turvalliselle aikuiselle.

Lahjonta: Koska groomaus voi tapahtua käytännössä missä tahansa netin syövereissä, on lahjat esim. videopeleihin yksi keino groomaajalle luoda suhdetta uhriinsa. Tästä onkin hyvä kertoa nuorelle, että lahjukset tuntemattomalta ihmiseltä netissä ei ole normaalia vaan hälyttävää eikä sellaisia kannata ottaa vastaan.

Henkilökohtaisten tietojen kysely: Groomaajalle on yleistä henkilökohtaisten tietojen kalastelu nuorilta. Kysymykset saattavat alkaa suhteellisen tavallisista, kuten ” Mikä nimesi on?” tai ” Minkä ikäinen olet?”. Mutta harvoin kysely jää siihen. Kysymykset muuttuvat hiljalleen sellaisten tietojen kysymiseen, mitä kenenkään täysin tuntemattoman ihmisen ei tulisi tarvita tietää. Kysymykset saattavat olla esim. ”Missä sinä asut?”, ”Ovatko vanhempasi kotona?” tai ”Oletko parisuhteessa?”.

10-17-vuotiaille tehty kysely paljastaa, että jopa 46% nuorista on antanut joitain henkilökohtaisia tietojaan tuntemattomille.

Keskustelujen salaaminen: Nettisaalistajat haluavat lähes poikkeuksetta aina salata hänen ja uhrin välisen yhteyden. Tekijä painottaa monesti uhrilleen, ettei tämä saisi kertoa heidän keskusteluista kenellekkään. Usein myös tekijä uhkailee nuorta näiden keskustelujen tai kuvien/videoiden paljastamisella, mikäli tämä yrittäisi kertoa jollekkin heidän välisestä yhteydestä.

Nuorille on hyvä painottaa, että mikäli he ovat vastaanottaneet tai lähettäneet painostuksen alaisena arkaluontoista materiaalia jollekkin ettei se ole heidän syytään. On aikuisen vastuulla huolehtia siitä, miten keskustelee nuorelle ja millaista materiaalia heille lähettää tai esittää. Seksuaalinen materiaali aikuiselta lapselle on aina väärin.

Mikäli nuori saa tällaiselta henkilöltä seksuaalista kuvamateriaalia saattaa nuori usein haluta välittömästi poistaa kyseisen materiaalin rangaistuksen pelossa. Vanhemman on hyvä yrittää keskustella yleisesti netin vaaroista nuorelle ja muistuttaa, mikäli he saavat sellaista materiaalia joltain netissä on heidän hyvä kertoa siitä jollekkin turvalliselle aikuiselle ennen materiaalin hävittämistä. Kyseessä on rikos, josta tekijä on hyvä saattaa vastuuseen. Heillä on usein monia uhreja samanaikaisesti, joten mitä nopeammin tekijä saadaan kiinni saattaa monikin nuori pelastua samaiselta groomaajalta.

Uhkailu: 2017 tehdyn raportin mukaan uhkailu alkaa usein todella varhaisessa vaiheessa ”suhdetta”. Jopa 60% kertoi uhkailun alkavan jo parin viikon sisällä viestittelyn aloittamisesta. Uhkailu on monesti jopa päivittäistä. Tekijä uhkailee nuorta levittämällä tämän arat kuva/videomateriaalit eteenpäin, jollei uhri suostu lähettämään lisää materiaalia.

Tällaista uhkailua tapahtuu monesti tällaisissa tilanteissa ja se on kauhistuttavaa kenelle tahansa. Etenkin, kun sellaista tulee ihmiseltä, johon olet oppinut luottamaan ja pitänyt häntä ystävänä.

Miten toimia tällaisessa tilanteessa?

Ensin on hyvä varmistaa, että lapsi tai nuori uskaltaa kertoa vanhemmalle tapahtuneesta. Jo ennen lapsen pääsyä omakäyttöisesti internettiin on lapsen kanssa hyvä keskustella, mitä tietoja ei kannata kertoa ihan kenelle tahansa uudelle tuttavuudelle netissä. Mikäli lapsella tulee vähääkään outo tai epämiellyttävä olo uuden tuttavuuden oudosta käytöksestä, voi hän tarvittaessa turvautua vanhempiinsa, mutta miten varmistat sen, että lapsesi uskaltaa uskoutua sinulle mahdollisista saalistajista?

Pysy rauhallisena

Tällaisissa tilanteissa usein vanhempi saattaa suuttua ja tilanne herättää tietynlaista raivoa tätä tekijää kohtaan, mutta on hyvä pysytellä rauhallisena. Suutumus hyvin usein vain lisää lapsen pelkoa olla avoin vastaavissa tilanteissa. Lapselle on hyvä muistuttaa rauhassa, ettei tilanne ole hänen syytään.

Älä rankaise, älä syytä

Lapsi on toiminut aivan oikein kertoessaan tilanteesta luotettavalle aikuiselle. Vaikka lapsi olisi ryhtynyt keskusteluun ja lähetellyt saalistajalle arkaluontoista materiaalia on hyvä muistaa, että syy on aina saalistajassa, ei lapsessa. Lapsi varmasti ymmärtää jo itse tehneensä virheen, joten syyttely vanhemman puolelta on vain vahingollista lapsen ja vanhemman välistä suhdetta kohtaan.

Kerro lapselle, että hän on turvassa ja tilanne saadaan ratkaistua yhdessä. Anna lapsen ymmärtää, että heidän on turvallista kertoa vanhemmalle heidän murheistaan olivatpa ne mitä tahansa.

Säilytä ja raportoi kaikki mahdolliset todisteet

Ota talteen kaikki mahdollinen, mitä keskusteluista, kuvista ja videoista on saatavilla. Saalistajan käyttäjänimet, profiilikuvat, kuvakaappaukset keskusteluista ym. Ota yhteyttä poliisiin ja anna kaikki keräämäsi materiaali heille.

Ole tukena ja tarjoa mahdollisuutta ammattiapuun

Groomauksen uhriksi joutuminen on iso taakka lapselle yksin kantaa. Asia saattaa tuottaa häpeää ja halua eristäytyä muista. Ole lapselle se tuki ja turva, mitä hän tarvitsee ja auta tarvittaessa hakeutumaan mielenterveyspalvelujen piiriin. Ole lähellä ja vietä aikaa lapsesi kanssa.

Netistä löytyy muutamia nuorille suunnattuja palveluja, joiden kautta pääsee anonyymisti keskustelemaan omista murheistaan. Ylen julkaisemassa selvityksessä liittyen netissä tapahtuvaan sekusaaliseen hyväksikäyttöön kehotetaan uhreja ottamaan tarvittaessa yhteyttä mm. Apuu-chat palveluun.

