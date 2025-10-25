Nainen hautasi holokaustista selvinneen äitinsä pihalle saadakseen edelleen etuuksia

Holokaustista selvinneen naisen kuolema salattiin, ruumis piilotettiin pakastimeen ja haudattiin pihalle. Poliisi epäilee tytärtä törkeästä etuuspetoksesta ja kuolemantapauksen salaamisesta.

Vanhempi konstaapeli sanoo, että nainen ja hänen kumppaninsa, joka myöhemmin riisti itseltään hengen pidätettynä, piilottivat ruumiin pakastimeen ennen hautaamista, jotta saisivat edelleen 18 000 Israelin sekeliä (NIS) eli noin 4 714 euroa kuukaudessa.

Nainen ja hänen kumppaninsa pidätettiin epäiltynä siitä, että he hautasivat 93-vuotiaan holokaustista selvinneen äitinsä takapihalle tämän kuoltua saadakseen jatkossakin perhe- ja sosiaaliturvaetuuksia, kertoi Israelin poliisi maanantaina.

Sen jälkeen kun kaksikko oli pidätetty tarkemmin määrittelemättömänä päivänä, tyttären kumppani riisti itseltään hengen tajuttuaan, että poliisi oli saanut selville, että hän oli ollut se, joka oli piilottanut ruumiin, poliisi kertoi.

Poliisi odottaa ruumiinavauksen tuloksia selvittääkseen, miten Maina Tolstikov kuoli, uutissivusto Ynet kertoi.

Vaikka pariskuntaa ei ilmeisesti epäilty välittömästi osalliseksi vanhemman naisen kuolemaan, vanhempi poliisi sanoi, että pari oli piilottanut ruumiin vanhaan pakastimeen ennen kuin hautasi sen kolme metriä syvään kuoppaan takapihalla.

64-vuotiasta tytärtä syytetään petoksesta ja poliisitutkinnan häiritsemisestä sekä kuolemantapauksen ilmoittamatta jättämisestä.

Ynetin mukaan kaksikko sai vilpillisesti noin 18 000 NIS:n (noin 4 714 euron) arvosta etuuksia kuukaudessa Israelin sosiaaliturvasta ja holokaustikorvauksia Saksan hallitukselta.

”He eivät yksinkertaisesti ilmoittaneet naisen kuolemasta, ja puolitoista vuotta he jatkoivat rahojen vastaanottamista yhteiselle tilille”, kertoi Ynetille ylikomisario Alon Reuveni, Galilean alueen erityisrikostyöryhmän johtaja.

Poliisi kertoi aloittaneensa perheen tutkinnan pohjoisessa Karmielin kaupungissa viime kuussa sen jälkeen, kun Tolstikon sukulaiset, jotka olivat saaneet tyttäreltä ristiriitaisia kertomuksia, olivat ilmaisseet huolensa hänen hyvinvoinnistaan.

Naisen kodin kunto, joka nähtiin poliisin vierailun aikana, johti entistä suurempaan huoleen hänen hyvinvoinnistaan.

”Talo oli täynnä hämähäkinverkkoja ja ikkunat olivat kiinni ja sinetöity sellofaaniteipillä – hyvin outo tunnelma”, Reuveni sanoi.

Pariskunta pidätettiin sen jälkeen, kun he olivat antaneet poliisille ristiriitaisia tietoja naisen kohtalosta, muun muassa sen, että hän oli kuollut huhtikuussa 2024 ja että hänet oli haudattu eri kaupunkiin meneillään olevan sodan vuoksi.

”Tytär väitti vakaasti, että hänet haudattiin Haifaan. Hänen kumppaninsa taas kertoi toisenlaisen tarinan – että hän oli se, joka hautasi naisen yhteen pohjoisen kibbutsimiin, ja että hän kieltäytyi paljastamasta paikkaa ‘peläten tyttären turvallisuuden puolesta sodan takia’”, Reuveni sanoi.

Reuveni kertoi, että läpimurto tapahtui, kun eräs työmies muisti, että pihalla oli tuntemattomasta syystä ollut suuri reikä.

Ryhmät lähetettiin kaivamaan pihaa, ja naisen ruumis löytyi.

”Kävi ilmi, että kahden päivän ajan hänen kuolemastaan siihen asti, kun hänet päätettiin haudata, hänen tyttärensä ja hänen kumppaninsa säilyttivät hänen ruumistaan vanhassa pakastimessa talon pihalla”, hän sanoi.

Rikosoikeudenkäynti tytärtä vastaan on käynnissä.

Lähde: Times of Israel

