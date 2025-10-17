Nainen joutui brutaalin raiskauksen uhriksi – turvapaikanhakija puri korvan irti

Yli 11 000 ulkomaalaisten tekemää raiskausta on raportoitu Italiassa vuodesta 2018. Sondrion tapaus on yksi järkyttävimmistä – uhri vietiin sairaalaan kriittisessä tilassa.

Italiassa Sondrion kaupungissa tapahtui järkyttävä väkivallanteko, jossa 44-vuotias nainen joutui raiskatuksi ja pahoinpidellyksi. Epäiltynä on Malista kotoisin oleva afrikkalainen turvapaikanhakija, joka on nyt poliisin hallussa. Hyökkäyksen aikana mies puri uhrin toisen korvan kokonaan irti.

Väkivalta tapahtui myöhään illalla 6. lokakuuta, kun nainen oli palaamassa kotiin. Hänet yllätettiin rautatieaseman läheisellä pysäköintialueella, raahattiin pois ja pahoinpideltiin poikkeuksellisen raa’asti. Raiskauksen yhteydessä epäilty repi uhrin korvan hampaillaan.

Ohikulkija löysi naisen tajuttomana, verisenä ja vakavasti loukkaantuneena. Hänen kasvonsa olivat turvonneet ja ruhjoutuneet, keho täynnä syviä haavoja ja merkkejä seksuaalisesta väkivallasta. Korva oli irti, ja veri peitti koko vartalon.

Epäilty otettiin kiinni vain muutama tunti tapahtuman jälkeen. Hän oli edelleen veressä, päihtynyt alkoholista ja huumeista, ja hänen repustaan löytyi uhrin henkilökortti ja pankkikortti. Uhrin tila kuvattiin kriittiseksi vielä muutama päivä myöhemmin.

Nainen vietiin kiireellisesti Sondrion sairaalaan, jossa hänet nukutettiin ja intuboitiin. Tiistaina hän heräsi, mutta ei ollut vielä siinä kunnossa, että poliisi olisi voinut kuulustella häntä.

Vuonna 2001 syntynyt epäilty nimeltä ”KM”, on saanut syytteet raiskauksesta, seksuaalisesta hyväksikäytöstä, ryöstöstä ja törkeästä pahoinpitelystä. Hänelle on määrätty tulkki. Mies asuu tällä hetkellä Valle di Colorinan vastaanottokeskuksessa, jota ylläpitää pakolaisia tukeva kansalaisjärjestö.

Yli 11 000 raiskausta ulkomaalaisten toimesta

Tapauksen herättämä järkytys on levinnyt laajasti Italiassa, ja kansallismieliset puolueet Fratelli d’Italia ja Lega ovat tuominneet hyökkäyksen jyrkästi. Sondrion pormestari Marco Scaramellini on kommentoinut tapausta osana keskustelua maahanmuutosta ja yleisestä turvallisuudesta.

Lähde: Remix News

