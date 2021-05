Nainen loukkasi avioerolla afgaanin kunniaa, mies yritti tappaa puukottamalla – ”Vaikka elän tässä maassa, minulta ei voi viedä kunniaa ja uskontoa!”

Afgaanimies matkusti toukokuun alussa 2020 Jämsästä Kuopioon tapaamaan eronneen afgaanipariskunnan yhteisiä lapsia. Tapaamisen olisi pitänyt tapahtua siten, että afgaanimies ja nainen eivät kohtaa toisiaan, mutta miehen suunnitelmat olivat toiset. Hän oli varustautunut tapaamista varten 10 cm pitkällä terällä varustetulla veitsellä ja polkupyörällä, jonka avulla hän etsi naista tapaamispaikan tuntumasta.

Nainen saapui lastensa kanssa bussilla tapaamispaikan lähelle, erosi lapsistaan bussipysäkillä ja lähti kävelemään kauppaan. Tällöin hän tunsi iskun takaraivossaan.

Lyöjä oli afgaani Ali Musa Rahimi, joka käski naista antamaan matkapuhelimen. Kun nainen ei totellut, Rahimi alkoi lyödä. Nainen kaatui maahan eikä heti tajunnut, että häntä oli lyöty myös veitsellä.

Sivullinen huusi miestä lopettamaan ja soitti poliisin tapahtumapaikalle. Toisen paikalle osuneen mukaan mies oli tekonsa aikana rauhallinen, mutta lyöminen näytti raivokkaalta.

Afgaanin veitseniskut osuivat otsaan, kainaloon, kaulaan ja selkään. Lisäksi käsi turposi ja siihen tuli mustelma. Otsassa oli haava ja punoitusta.

Veritekoon afgaanin ajoi avioero. Nainen oli miehen mukaan käyttänyt hyväkseen sitä, että Suomessa naisille annetaan oikeuksia. Yhteiselon päättyminen oli loukkaus miestä kohtaan.

Afgaani sanoi teon saaneen alkunsa siitä, että hän halusi tietää, kenen kanssa nainen puhui puhelimessa. Kun nainen ei luovuttanut puhelintaan, afgaani menetti kontrollin. Hän myönsi lyöneensä naista hedelmäveitsellä voimakkaasti kahdesti. Ensimmäinen lyönti osui vasemman lavan seudulle ja toinen yläselän alueelle lähelle selän keskilinjaa. Lisäksi Rahimi myönsi lyöneensä naista enintään kaksi kertaa nyrkillä tai kädessään olleella katkenneen veitsen kahvaosalla pään alueelle. Muun väkivallan afgaani kiisti eikä teko ollut suunniteltu.

Nainen oli Rahimin mielestä eläin tai jopa alhaisempi kuin eläin, koska ihminen ei tee sellaista kuin nainen oli hänelle tehnyt. Nainen oli vienyt Rahimin kunnian ja tuonut julki tämän elämänsalaisuudet. Se on pahinta, mitä Rahimin kulttuurissa voi tapahtua. Nainen oli myös käyttänyt hyväkseen tietoa siitä, että Suomessa annetaan kaikki oikeudet naiselle. Vaikka Rahimi on tässä maassa ja tietää, että hänen tulee noudattaa maan lakeja, häneltä ei kuitenkaan voida viedä hänen uskontoaan eikä kulttuuriaan. Kysymykseen katuuko hän tekoaan, Rahimi vastasi, että hänen kulttuurissaan ei kaduta, jos on tehnyt jotain. Rahimi kertoi olevansa ylpeä tapahtuneesta ja olevansa valmis jopa kuolemaan oman uskontonsa ja kunniansa takia

Rahimin mukaan tekoväline oli vain hedelmien kuorimiseen tarkoitettu veitsi. Rahimi selvensi, että hänellä on aina mukanaan veitsi hedelmien kuorimista varten. Kun Rahimilta kysyttiin, missä hedelmät olivat, koska niitä ei ollut häntä kiinniotettaessa, mies sanoi, että ne oli syöty. Veitsen terä oli noin 10 senttimetriä pitkä ja sen leveys noin 2 senttimetriä, joten oikeuden mielestä kysymyksessä ei kuitenkaan ollut mikään hento hedelmäveitsi.

Kunniamurha jäi yritykseksi, koska veitsen terä katkesi ja terän osa jäi selkäydinkanavaan. Vammat olivat hengenvaarallisia ja vaativat osin leikkaushoitoa

Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi 1981 syntyneen Ali Musa Rahimin 8 vuodeksi vankeuteen murhan yrityksestä. Uhrille mies määrättiin maksamaan 9000 euroa erilaisia korvauksia.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lähteet Pohjois-Savon käräjäoikeuden tuomio, Kansalainen.



Juttua täsmennetty 24.5 klo 18:49